Пассажиров Ryanair и Wizz Air призвали всегда проверять аэропорт перед покупкой билета — Finance.ua

Пассажиров Ryanair и Wizz Air призвали всегда проверять аэропорт перед покупкой билета
Популярные бюджетные авиалинии вроде Ryanair и Wizz Air привлекают туристов более низкими ценами на авиабилеты.
Однако довольно часто это преимущество имеет «подводный камень», который может привести к большим затратам и серьезным неудобствам.
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Дело в том, что эти авиакомпании чаще всего используют вторые по значению аэропорты крупных городов, которые могут располагаться достаточно далеко, а добраться туда общественным транспортом очень трудно. Поэтому сэкономленные на авиабилете деньги в итоге перекрываются расходами на трансфер из аэропорта на такси, не говоря уже о потраченном на дорогу дополнительном времени.
«Использование второстепенных аэропортов имеет ключевое значение для того, чтобы мы могли удерживать тарифы для наших пассажиров на максимально низком уровне», — цитирует одного из представителей Wizz Air британское издание Daily Mail.
Например, в польской столице Варшаве, которую в условиях полномасштабной войны украинцы активно используют как «ворота в мир», есть два аэропорта: аэропорт Шопена в 10 километрах от центра города и аэропорт Модлин в 40 километрах — именно последний чаще всего используют лоукостеры. При этом добираться в город из Модлина в 4−5 раз дороже, чем из Шопена.
Еще одна проблема состоит в том, что лоукостеры часто используют в описании аэропорта название большого города, однако на самом деле расстояние между ними может превышать 100 километров.
«Многие бюджетные авиакомпании используют в названиях аэропортов основные пункты назначения, которые на самом деле расположены в сотне миль от фактического пункта назначения, заставляя путешественников ломать голову над тем, как получить трансфер из аэропорта в настоящий пункт назначения», — рассказал директор трансферной компании SCS Chauffeurs Хедли Даймонд.
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Один из самых ярких примеров такого явления в Европе — немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, который на самом деле не просто расположен в 120 километрах от мегаполиса, но и вообще в другой федеральной земле. За день из аэропорта, по сути расположенного посреди поля, отходят всего несколько автобусов, а ближайшая станция железной дороги расположена примерно в 20 километрах. Тем временем до ближайшего большого города — Кобленца, откуда есть шансы выехать куда-то дальше, 70 километров.
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