Пассажиров Ryanair и Wizz Air призвали всегда проверять аэропорт перед покупкой билета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пассажиров Ryanair и Wizz Air призвали всегда проверять аэропорт перед покупкой билета

Фондовый рынок
57
Пассажиров Ryanair и Wizz Air призвали всегда проверять аэропорт перед покупкой билета
Пассажиров Ryanair и Wizz Air призвали всегда проверять аэропорт перед покупкой билета
Популярные бюджетные авиалинии вроде Ryanair и Wizz Air привлекают туристов более низкими ценами на авиабилеты.
Однако довольно часто это преимущество имеет «подводный камень», который может привести к большим затратам и серьезным неудобствам.
Читайте также
Дело в том, что эти авиакомпании чаще всего используют вторые по значению аэропорты крупных городов, которые могут располагаться достаточно далеко, а добраться туда общественным транспортом очень трудно. Поэтому сэкономленные на авиабилете деньги в итоге перекрываются расходами на трансфер из аэропорта на такси, не говоря уже о потраченном на дорогу дополнительном времени.
«Использование второстепенных аэропортов имеет ключевое значение для того, чтобы мы могли удерживать тарифы для наших пассажиров на максимально низком уровне», — цитирует одного из представителей Wizz Air британское издание Daily Mail.
Читайте также
Например, в польской столице Варшаве, которую в условиях полномасштабной войны украинцы активно используют как «ворота в мир», есть два аэропорта: аэропорт Шопена в 10 километрах от центра города и аэропорт Модлин в 40 километрах — именно последний чаще всего используют лоукостеры. При этом добираться в город из Модлина в 4−5 раз дороже, чем из Шопена.
Еще одна проблема состоит в том, что лоукостеры часто используют в описании аэропорта название большого города, однако на самом деле расстояние между ними может превышать 100 километров.
«Многие бюджетные авиакомпании используют в названиях аэропортов основные пункты назначения, которые на самом деле расположены в сотне миль от фактического пункта назначения, заставляя путешественников ломать голову над тем, как получить трансфер из аэропорта в настоящий пункт назначения», — рассказал директор трансферной компании SCS Chauffeurs Хедли Даймонд.
Читайте также
Один из самых ярких примеров такого явления в Европе — немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, который на самом деле не просто расположен в 120 километрах от мегаполиса, но и вообще в другой федеральной земле. За день из аэропорта, по сути расположенного посреди поля, отходят всего несколько автобусов, а ближайшая станция железной дороги расположена примерно в 20 километрах. Тем временем до ближайшего большого города — Кобленца, откуда есть шансы выехать куда-то дальше, 70 километров.
Если вам не хватает денег на путешествие, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Кредит онлайн на карту

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems