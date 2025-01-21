Ryanair запустил семь новых направлений по Европе — Finance.ua

Ryanair запустил семь новых направлений по Европе Сегодня 13:32 — Личные финансы

Ryanair запустил семь новых направлений по Европе

Ирландский лоукостер Ryanair продолжает расширять свое присутствие в Европе и добавляет семь новых рейсов, соединяющих следующие страны: Польша, Италия, Хорватия, Испания, Литва, Франция и Германия. Новые рейсы запланированы на конец марта и начало июня 2025 года, пишет Lowcostavia

Новые рейсы Ryanair:

Вроцлав (WRO) — Пескара (PSR) с 1 июня, 2 раза в неделю

Катовице (KTW) — Дубровник (DBV) с 31 марта, 2 раза в неделю

Дубровник (DBV) — Марсель (MRS) с 31 марта, 2 раза в неделю

Риека (RJK) — Франкфурт Ган (HHN) с 1 июня, 2 раза в неделю

Пескара (PSR) — Кальяри (CAG) со 2 июня, 3 раза в неделю

Пескара (PSR) — Валенсия (VLC) с 3 июня, 2 раза в неделю

Пескара (PSR) — Каунас (KUN) с 4 июня, 2 раза в неделю

Цены

За рейс в одну сторону на одного взрослого из Вроцлава до Пескары придется отдать 410 злотых (примерно 4 200 грн). Аналогичная цена и на обратный билет.

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Стоимость перелета из Катовице в хорватский город Дубровник за одного пассажира составляет 164 злотых (1680 грн).

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