Ryanair запустил семь новых направлений по Европе — Finance.ua

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Ryanair запустил семь новых направлений по Европе

Личные финансы
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Ryanair запустил семь новых направлений по Европе
Ryanair запустил семь новых направлений по Европе
Ирландский лоукостер Ryanair продолжает расширять свое присутствие в Европе и добавляет семь новых рейсов, соединяющих следующие страны: Польша, Италия, Хорватия, Испания, Литва, Франция и Германия. Новые рейсы запланированы на конец марта и начало июня 2025 года, пишет Lowcostavia.

Новые рейсы Ryanair:

  • Вроцлав (WRO) — Пескара (PSR) с 1 июня, 2 раза в неделю
  • Катовице (KTW) — Дубровник (DBV) с 31 марта, 2 раза в неделю
  • Дубровник (DBV) — Марсель (MRS) с 31 марта, 2 раза в неделю
  • Риека (RJK) — Франкфурт Ган (HHN) с 1 июня, 2 раза в неделю
  • Пескара (PSR) — Кальяри (CAG) со 2 июня, 3 раза в неделю
  • Пескара (PSR) — Валенсия (VLC) с 3 июня, 2 раза в неделю
  • Пескара (PSR) — Каунас (KUN) с 4 июня, 2 раза в неделю

Цены

За рейс в одну сторону на одного взрослого из Вроцлава до Пескары придется отдать 410 злотых (примерно 4 200 грн). Аналогичная цена и на обратный билет.
Ryanair запустил семь новых направлений по Европе
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Стоимость перелета из Катовице в хорватский город Дубровник за одного пассажира составляет 164 злотых (1680 грн).
Ryanair запустил семь новых направлений по Европе
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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