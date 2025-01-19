10 самых безопасных авиакомпаний мира — Finance.ua

10 самых безопасных авиакомпаний мира Сегодня 16:20 — Фондовый рынок

10 самых безопасных авиакомпаний мира

Портал AirlineRatings.com обнародовал рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2024 году. На первом месте оказался национальный перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand.

Согласно рейтингу, новозеландская авиакомпания в незначительной степени обошла австралийского национального перевозчика Qantas — благодаря тому, что у нее моложе флот. Третье место разделили сразу три авиакомпании — Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) и Emirates (ОАЭ).

«Трехсторонняя ничья за третье место произошла потому, что мы просто не могли разделить эти авиакомпании. От возраста флота до навыков пилотов, мер безопасности, размера флота и количества инцидентов их баллы были идентичны», — пояснила генеральный директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен.

10 самых безопасных авиакомпаний мира в 2024 году

Air New Zealand (Новая Зеландия) Qantas (Австралия) Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЭ) Virgin Australia (Австралия) Etihad Airways (ОАЭ) ANA (Япония) EVA Air (Тайвань) Korean Air (Южная Корея) Alaska Airlines (США) Turkish Airlines (Турция)

Самой безопасной бюджетной авиакомпанией мира признали гонконгскую Hong Kong Express. За ней следуют австралийская Jetstar Group и ирландская Ryanair.

10 самых безопасных лоукостеров мира в 2024 году

Hong Kong Express (Гонконг) Jetstar Group (Австралия) Ryanair (Ирландия) easyJet (Великобритания) Frontier Airlines (США) AirAsia (Малайзия) Wizz Air (Венгрия) VietJet Air (Вьетнам) Southwest Airlines (США) Volaris (Мексика)

Как писал ранее Bloomberg, рекордный год для путешествий в США подталкивает акции авиакомпаний к резкому годовому росту. Индекс S&P Supercomposite Airlines подскочил на 60% в 2024 году по сравнению с 27% ростом индекса S&P 500. Это лучший год для отраслевого индекса с 2014 года, когда он в последний раз опередил на такую ​​величину более широкий рынок.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул , что, учитывая ситуацию в сфере безопасности, частично открыть воздушное пространство пока невозможно, поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров.

В то же время, авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%. Но для этого нужны серьезные системы противовоздушной обороны.

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