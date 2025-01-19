10 самых безопасных авиакомпаний мира — Finance.ua

10 самых безопасных авиакомпаний мира
Портал AirlineRatings.com обнародовал рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2024 году. На первом месте оказался национальный перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand.
Согласно рейтингу, новозеландская авиакомпания в незначительной степени обошла австралийского национального перевозчика Qantas — благодаря тому, что у нее моложе флот. Третье место разделили сразу три авиакомпании — Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) и Emirates (ОАЭ).
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«Трехсторонняя ничья за третье место произошла потому, что мы просто не могли разделить эти авиакомпании. От возраста флота до навыков пилотов, мер безопасности, размера флота и количества инцидентов их баллы были идентичны», — пояснила генеральный директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен.
10 самых безопасных авиакомпаний мира в 2024 году
- Air New Zealand (Новая Зеландия)
- Qantas (Австралия)
- Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЭ)
- Virgin Australia (Австралия)
- Etihad Airways (ОАЭ)
- ANA (Япония)
- EVA Air (Тайвань)
- Korean Air (Южная Корея)
- Alaska Airlines (США)
- Turkish Airlines (Турция)
Самой безопасной бюджетной авиакомпанией мира признали гонконгскую Hong Kong Express. За ней следуют австралийская Jetstar Group и ирландская Ryanair.
10 самых безопасных лоукостеров мира в 2024 году
- Hong Kong Express (Гонконг)
- Jetstar Group (Австралия)
- Ryanair (Ирландия)
- easyJet (Великобритания)
- Frontier Airlines (США)
- AirAsia (Малайзия)
- Wizz Air (Венгрия)
- VietJet Air (Вьетнам)
- Southwest Airlines (США)
- Volaris (Мексика)
Как писал ранее Bloomberg, рекордный год для путешествий в США подталкивает акции авиакомпаний к резкому годовому росту. Индекс S&P Supercomposite Airlines подскочил на 60% в 2024 году по сравнению с 27% ростом индекса S&P 500. Это лучший год для отраслевого индекса с 2014 года, когда он в последний раз опередил на такую величину более широкий рынок.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что, учитывая ситуацию в сфере безопасности, частично открыть воздушное пространство пока невозможно, поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров.
В то же время, авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%. Но для этого нужны серьезные системы противовоздушной обороны.
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