Польша адаптирует гражданские аэропорты для военных нужд — Finance.ua

Польша адаптирует гражданские аэропорты для военных нужд Сегодня 20:20 — Мир

Польша адаптирует гражданские аэропорты для военных нужд

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что каждый польский аэропорт должен быть приспособлен к сотрудничеству с военными.

Об этом пишет польское радио.

«Необходимо больше гражданских аэропортов, которые используются также в военных целях», — подчеркнул вице-премьер Польши и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Его спросили о переговорах Министерства обороны с Министерством инфраструктуры относительно адаптации гражданских аэропортов к военным нуждам. Он подчеркнул, что количество аэропортов с двойным назначением должно возрасти.

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«Каждый аэропорт должен быть как-то адаптирован и приспособлен к возможности сотрудничества и работы с военными», — заявил министр.

«Некоторые польские аэропорты являются гражданско-военными, лучший пример этого — аэропорт в Кракове, в Балицах, где находится авиабаза и работает гражданский аэропорт. Часть аэропорта имени Шопена в Варшаве также является военным портом», — отметил Косиняк-Камыш.

Министр обороны пояснил, что создал команду по развитию инфраструктуры — группу по разработке «Отчета в рамках Пакта безопасности Польши — Центральное Поморье». Он сообщил, что на прошлой неделе эта команда встретилась с местными властями, экспертами и заместителем министра инфраструктуры Петром Малепшаком.

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«Мы обсуждали ключевой путь для порта Гдыня и аэропорта в Гданьске, то есть Красную дорогу», — подчеркнул министр.

Также он добавил, что министр финансов Анджей Доманский, министр инфраструктуры Дариуш Климчак и другие представители правительства будут совместно работать над тем, чтобы эта инвестиция была реализована как можно быстрее.

На прошлой неделе заместитель министра инфраструктуры Польши и правительственный уполномоченный по вопросам строительства Центрального транспортного порта Мацей Ласек сообщил, что ведутся переговоры с Министерством национальной обороны относительно «двойного использования польских аэропортов как для гражданских, так и военных целей». Он подчеркнул, что «15 польских гражданских аэропортов — это вдвое больше, чем военных». Также отметил, что министерства работают гибко.

Ласек объяснил, что в военной части аэропортов могут размещаться транспортные узлы, пункты эвакуации, центры оказания помощи или грузовые хабы. На вопрос о сроках готовности этой инфраструктуры он ответил, что это уже происходит. Он пояснил, что в аэропорту Жешува продолжается расширение, в Кракове ведутся подготовительные процессы, в Катовицах и Вроцлаве строятся грузовые хабы с железнодорожной веткой и запасами топлива, а в аэропорту Щецина планируется двойное использование как для увеличения пассажирского авиасообщения, так и для реагирования на угрозы или стихийные бедствия.

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