Какую военную, финансовую и гуманитарную помощь анонсировали союзники с начала года — Finance.ua

Какую военную, финансовую и гуманитарную помощь анонсировали союзники с начала года
Европейский Союз и еще 11 стран с начала года анонсировали выделение Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи. Не все эти пакеты новые: в некоторых случаях речь идет о поддержке на год, объявленной еще раньше. Часть помощи была озвучена к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом пишет «Слово и дело».
Европейский Союз в этом году обещал предоставить Украине 35 млрд евро финансовой помощи в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility. Один из траншей в размере 3,5 млрд. Украина получит в марте, обещала Урсула фон дер Ляен.
США о последнем пакете военной помощи Украине объявили еще при президенте Джо Байдене: в пакет на 500 млн евро вошли дополнительные ракеты для ПВО, боеприпасы, оборудование для F-16 и прочее.
Великобритания в 2025 году выделит на военную помощь Украине 5,4 млрд евро.
На заседании в формате Рамштайн министр обороны Британии Джон Гили объявил о выделении 0,2 млрд евро помощи: в пакет входят танки, артиллерия, ракеты воздух-воздух и другие типы вооружений. Вместе с союзниками Великобритания обещала передать Украине 30 тысяч беспилотников.
Канада предоставит Украине 3,4 млрд евро финансовой помощи в рамках пакета от G7. Страна также передает 25 боевых машин пехоты LAV II, систему посадки для истребителей F-16, авиационные тренажеры, боеприпасы, снаряжение для военных.
В этом году Норвегия потратит более 2 млрд евро на военную поддержку Украины и более миллиарда — на гуманитарную.
В Швейцарии в феврале одобрили выделение 1,6 млрд евро на восстановление и развитие Украины. Это долгосрочная поддержка, рассчитанная на 2025−2028 годы. Программа является первой частью плана помощи на сумму 5,3 млрд евро, который был объявлен в прошлом году. Ее приоритеты — защита гражданского населения, экономическое восстановление и укрепление институтов.
В этом году Швеция дважды объявляла о выделении военной помощи Украине. В конце января был анонсирован крупнейший за три года пакет в размере 1,2 млрд евро, туда входит закупленное у шведских и иностранных оборонных компаний оборудование для ВСУ, различные взносы по закупке военной техники и боеприпасов, средства на украинское производство ракет и дронов, а также боеприпасы, катера и прочее из запасов страны.
Перед годовщиной начала полномасштабной войны Швеция обещала передать Украине систем ПВО на сумму около 0,1 млрд евро.
Испания выделит миллиард евро на военную помощь Украине в 2025 году.
Дания подтвердила, что передала Украине 12 из 19 обещанных истребителей F-16 и в течение года передаст остальные. Страна также выделила Украине 0,2 млрд евро на военную и 0,05 млрд на гуманитарную помощь.
Польша в январе анонсировала отправку Украине военной помощи на сумму 0,2 млрд евро. Помощь на такую же сумму выделила Финляндия.
Президент Литвы Гитанас Науседа вчера подтвердил, что его страна будет ежегодно выделять на военную поддержку Украины 0,25% своего ВВП. Решение об этом было принято в прошлом году.
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