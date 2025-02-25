Какую военную, финансовую и гуманитарную помощь анонсировали союзники с начала года — Finance.ua

Какую военную, финансовую и гуманитарную помощь анонсировали союзники с начала года Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Какую военную, финансовую и гуманитарную помощь анонсировали союзники с начала года

Европейский Союз и еще 11 стран с начала года анонсировали выделение Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи. Не все эти пакеты новые: в некоторых случаях речь идет о поддержке на год, объявленной еще раньше. Часть помощи была озвучена к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом пишет «Слово и дело».

Инфографика: «Слово и дело»

Европейский Союз в этом году обещал предоставить Украине 35 млрд евро финансовой помощи в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility. Один из траншей в размере 3,5 млрд. Украина получит в марте, обещала Урсула фон дер Ляен.

США о последнем пакете военной помощи Украине объявили еще при президенте Джо Байдене: в пакет на 500 млн евро вошли дополнительные ракеты для ПВО, боеприпасы, оборудование для F-16 и прочее.

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Великобритания в 2025 году выделит на военную помощь Украине 5,4 млрд евро.

На заседании в формате Рамштайн министр обороны Британии Джон Гили объявил о выделении 0,2 млрд евро помощи: в пакет входят танки, артиллерия, ракеты воздух-воздух и другие типы вооружений. Вместе с союзниками Великобритания обещала передать Украине 30 тысяч беспилотников.

Канада предоставит Украине 3,4 млрд евро финансовой помощи в рамках пакета от G7. Страна также передает 25 боевых машин пехоты LAV II, систему посадки для истребителей F-16, авиационные тренажеры, боеприпасы, снаряжение для военных.

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В этом году Норвегия потратит более 2 млрд евро на военную поддержку Украины и более миллиарда — на гуманитарную.

В Швейцарии в феврале одобрили выделение 1,6 млрд евро на восстановление и развитие Украины. Это долгосрочная поддержка, рассчитанная на 2025−2028 годы. Программа является первой частью плана помощи на сумму 5,3 млрд евро, который был объявлен в прошлом году. Ее приоритеты — защита гражданского населения, экономическое восстановление и укрепление институтов.

В этом году Швеция дважды объявляла о выделении военной помощи Украине. В конце января был анонсирован крупнейший за три года пакет в размере 1,2 млрд евро, туда входит закупленное у шведских и иностранных оборонных компаний оборудование для ВСУ, различные взносы по закупке военной техники и боеприпасов, средства на украинское производство ракет и дронов, а также боеприпасы, катера и прочее из запасов страны.

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Перед годовщиной начала полномасштабной войны Швеция обещала передать Украине систем ПВО на сумму около 0,1 млрд евро.

Испания выделит миллиард евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Дания подтвердила, что передала Украине 12 из 19 обещанных истребителей F-16 и в течение года передаст остальные. Страна также выделила Украине 0,2 млрд евро на военную и 0,05 млрд на гуманитарную помощь.

Польша в январе анонсировала отправку Украине военной помощи на сумму 0,2 млрд евро. Помощь на такую ​​же сумму выделила Финляндия.

Президент Литвы Гитанас Науседа вчера подтвердил, что его страна будет ежегодно выделять на военную поддержку Украины 0,25% своего ВВП. Решение об этом было принято в прошлом году.

Слово і Діло По материалам:

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