Трамп завысил сумму помощи Украине: сколько реально передали США во время войны — Finance.ua
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Трамп завысил сумму помощи Украине: сколько реально передали США во время войны

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Трамп завысил сумму помощи Украине: сколько реально передали США во время войны
Трамп завысил сумму помощи Украине: сколько реально передали США во время войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская помощь Украине во время войны составила 300 млрд долларов. Это вызвало бурную реакцию среди экспертов и политиков в Украине.

Аналитика института из Германии

По информации Кильского института мировой экономики, постоянно отслеживающего объем помощи Украине и публикующего отчет Ukraine Support Tracker, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 19 февраля 2025 года общая помощь от США составила 114,2 миллиарда евро.
Средний курс евро по отношению к доллару, за период с 24 февраля 2022 г. по 19 февраля 2024 г. (включительно), по данным Европейского центрального банка, составлял 1,0675 доллара за 1 евро. Таким образом, помощь от США составила 121,9 миллиарда долларов.
Согласно отчету Ukraine Support Tracker, учитывая курс евро/доллар, из общей суммы поддержки от США, гуманитарная часть составила 3,7 миллиарда долларов, финансовая поддержка — 49,7 миллиарда долларов и военная помощь — 68,5 миллиарда долларов.

Оценки от украинского Минфина и Пентагона

Согласно информации Министерства финансов Украины, по состоянию на 28 января 2025 года объем финансовой помощи от США, которая была направлена ​​в общий фонд государственного бюджета, составил 31,2 миллиарда долларов. Также в конце декабря 2024 года Украина получила от США 1 миллиард долларов в рамках инициативы стран Большой семерки ERA Mechanism, которая предоставляет средства, полученные от продажи замороженных российских активов. Согласно этой программе, от США еще должно поступить 19 миллиардов долларов в рамках этой инициативы. То есть суммарно объем финансовой помощи от США будет составлять 51,2 миллиарда долларов.
8 января Министерство обороны США опубликовало информацию об объеме военной поддержки, оказанной Украине с начала полномасштабного вторжения. По информации Пентагона, по состоянию на 8 января 2025 года общая сумма военной поддержки составила 66,5 миллиарда долларов.
Как сообщалось, 11 февраля президент Дональд Трамп заявил, что США выделили Украине с начала полномасштабной войны более 300 миллиардов долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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