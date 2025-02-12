Война в Украине увеличила мировые расходы на оборону почти до $2,5 трлн — отчет IISS Сегодня 20:38 — Мир

Война в Украине увеличила мировые расходы на оборону почти до $2,5 трлн — отчет IISS

Международный институт стратегических исследований (IISS) в новом отчете сообщил, что полномасштабное вторжение россии в Украину привело к увеличению мировых военных расходов на 7,4% до $2,46 трлн в 2024 году.

Об этом пишет Bloomberg.

В Европе за последнее десятилетие номинальные расходы увеличились на 50%, при этом у Организации Североатлантического договора появились некоторые резкие разногласия, говорится в опубликованном докладе Military Balance за 2025 год, составленном лондонской исследовательской группой IISS.

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Некоторые страны значительно превышают вскоре пересмотренную цель военного альянса — тратить 2% ВВП на оборону, в то время как другие все еще тяжело справляются с ней.

Примечательно, что у Германии теперь самый большой оборонный бюджет в Европе и второй в НАТО после США после существенного увеличения бюджета на 2024 год, говорится в отчете.

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Ранее Великобритания была крупнейшим государством, которое тратит в Европе, и вторым по величине в НАТО за последние 30 лет.

С учетом увеличения оборонного бюджета Лондона, компенсированного инфляцией в 2024 году, в отчете предупреждается, что новых усилий может быть недостаточно для исправления исторического недофинансирования оборонной промышленности Великобритании.

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