Какую сумму направили на сектор безопасности и обороны — Finance.ua

Какую сумму направили на сектор безопасности и обороны
Расходы общего фонда госбюджета в 2024 году на сектор безопасности и обороны составили 2,1 трлн. Это 59,7% всей суммы расходов общего фонда госбюджета.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
По данным Минфина, из них в декабре использовано из госбюджета — 328,1 млрд грн.
В 2024 году средства были направлены на:
- 1,2 трлн грн — денежное довольствие и заработную плату с начислениями для военнослужащих, лиц рядового (начальствующего) состава, полицейских и других работников;
- 627 млрд грн — приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов;
- 157 млрд грн — медицинское, социальное обеспечение и другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований;
- 82,4 млрд грн — приобретение горюче-смазочных материалов и средств индивидуальной защиты (шлемы, бронежилеты, другая специальная экипировка);
- 37,2 млрд грн — на обеспечение питанием;
- 13,5 млрд грн — на коммунальные платежи и услуги.
Отмечается, что военные расходы возмещаются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.
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