Правительство упростило правила предварительной оплаты в оборонных закупках — Finance.ua

Правительство упростило правила предварительной оплаты в оборонных закупках Сегодня 16:40

Кабинет Министров внес изменения в правила предварительной оплаты в оборонных закупках.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Изменениями предусмотрена возможность для Минобороны быстрее производить предоплату за оборонные контракты.

В частности, деньги будут перечисляться только при наличии подтверждающих документов (акты приемки-передачи, лицензии, сертификаты и т. п. ).

Читайте также США приостановили заключение всех новых оборонных контрактов

Согласно документу, контроль остается за Минобороны и Казначейством, чтобы не допустить злоупотреблений.

Ожидается, что соответствующие изменения должны ускорить закупки для ВСУ.

Напомним, в марте 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10 454 об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения. Это позволит вернуть прибыль в стоимость продукции и услуг для поставщиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который в настоящее время входит в систему сил логистики ВСУ, и их подельникам. Злоумышленники завладели более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.