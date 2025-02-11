Правительство упростило правила предварительной оплаты в оборонных закупках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство упростило правила предварительной оплаты в оборонных закупках

14
Кабинет Министров внес изменения в правила предварительной оплаты в оборонных закупках.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Изменениями предусмотрена возможность для Минобороны быстрее производить предоплату за оборонные контракты.
В частности, деньги будут перечисляться только при наличии подтверждающих документов (акты приемки-передачи, лицензии, сертификаты и т. п.).
Читайте также
Согласно документу, контроль остается за Минобороны и Казначейством, чтобы не допустить злоупотреблений.
Ожидается, что соответствующие изменения должны ускорить закупки для ВСУ.
Напомним, в марте 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10 454 об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения. Это позволит вернуть прибыль в стоимость продукции и услуг для поставщиков ВСУ.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который в настоящее время входит в систему сил логистики ВСУ, и их подельникам. Злоумышленники завладели более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.