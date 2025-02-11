Правительство упростило правила предварительной оплаты в оборонных закупках — Finance.ua

Правительство упростило правила предварительной оплаты в оборонных закупках
Кабинет Министров внес изменения в правила предварительной оплаты в оборонных закупках.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Изменениями предусмотрена возможность для Минобороны быстрее производить предоплату за оборонные контракты.
В частности, деньги будут перечисляться только при наличии подтверждающих документов (акты приемки-передачи, лицензии, сертификаты
и т. п.).
Согласно документу, контроль остается за Минобороны и Казначейством, чтобы не допустить злоупотреблений.
Ожидается, что соответствующие изменения должны ускорить закупки для ВСУ.
Напомним, в марте 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10 454 об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения. Это позволит вернуть прибыль в стоимость продукции и услуг для поставщиков ВСУ.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который в настоящее время входит в систему сил логистики ВСУ, и их подельникам. Злоумышленники завладели более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.
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