США приостановили заключение всех новых оборонных контрактов — Finance.ua

США приостановили заключение всех новых оборонных контрактов Сегодня 16:15 — Мир

США приостановили заключение всех новых оборонных контрактов

Новый министр обороны США Пит Хегсет приостановил заключение новых оборонных контрактов на срок 10 дней для проведения их пересмотра.

Об этом пишет Bloomberg.

Это произошло на фоне заявлений вице-президента Ди Вэнса, который указал на серьезные проблемы в армии, в частности отметил кризис комплектования, неэффективную систему закупок и перерасход средств.

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Вэнс подчеркнул, что армия закупает летательные аппараты за миллиарды долларов с постоянными задержками поставок, что требует глубоких изменений в финансировании и закупках оружия.

В частности, в свете развития технологий, таких как искусственный интеллект и беспилотники, необходимо модернизировать систему закупок, чтобы обеспечить армию современными технологиями и максимально эффективно использовать бюджетные средства.

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