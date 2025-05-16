Wizz Air расширил сеть рейсов из аэропортов Румынии — Finance.ua
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Wizz Air расширил сеть рейсов из аэропортов Румынии

Мир
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Wizz Air расширил сеть рейсов из аэропортов Румынии
Wizz Air расширил сеть рейсов из аэропортов Румынии
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил об увеличении количества рейсов в аэропорты соседней Румынии, которыми могут воспользоваться и украинские путешественники.
Об этом сообщила авиакомпания в Instagram.
Так, с октября 2025 г. откроются новые маршруты из городов Брашов и Тимишоара.
В частности, из Брашова — туристического центра Трансильвании, известного благодаря легендам о графе Дракуле, самолеты Wizz Air будут летать в Нюрнберг (Германия) и Неаполь (Италия). Из этого города уже можно добраться до Лондона, Дортмунда и Будапешта.
Также с октября 2025 года Wizz Air запускает пять новых направлений из Тимишоары. Пассажиры смогут отправиться в:
  • Нюрнберг (Германия),
  • Франкфурт-Хан (Германия),
  • Базель — Мюлуз — Фрайбург (Швейцария, Франция, Германия),
  • Ларнаку (Кипр),
  • Неаполь (Италия).
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Напомним, с 29 апреля Wizz Air изменила правила предоставления скидок на авиабилеты для участников программы Wizz Discount Club. Теперь фиксированная скидка в размере 10 евро на перелет предоставляется только в том случае, если стоимость авиабилета составляет не менее 29,99 евро. Ранее эта минимальная сумма составила 19,99 евро.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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