Wizz Air расширил сеть рейсов из аэропортов Румынии — Finance.ua

Wizz Air расширил сеть рейсов из аэропортов Румынии Сегодня 09:13 — Мир

Wizz Air расширил сеть рейсов из аэропортов Румынии

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил об увеличении количества рейсов в аэропорты соседней Румынии, которыми могут воспользоваться и украинские путешественники.

Об этом сообщила авиакомпания в Instagram.

Так, с октября 2025 г. откроются новые маршруты из городов Брашов и Тимишоара.

В частности, из Брашова — туристического центра Трансильвании, известного благодаря легендам о графе Дракуле, самолеты Wizz Air будут летать в Нюрнберг (Германия) и Неаполь (Италия). Из этого города уже можно добраться до Лондона, Дортмунда и Будапешта.

Также с октября 2025 года Wizz Air запускает пять новых направлений из Тимишоары. Пассажиры смогут отправиться в:

Нюрнберг (Германия),

Франкфурт-Хан (Германия),

Базель — Мюлуз — Фрайбург (Швейцария, Франция, Германия),

Ларнаку (Кипр),

Неаполь (Италия).

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Румынские аэропорты остаются удобным вариантом для поездок украинцев на фоне закрытого воздушного пространства Украины.

Напомним, с 29 апреля Wizz Air изменила правила предоставления скидок на авиабилеты для участников программы Wizz Discount Club. Теперь фиксированная скидка в размере 10 евро на перелет предоставляется только в том случае, если стоимость авиабилета составляет не менее 29,99 евро. Ранее эта минимальная сумма составила 19,99 евро.

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