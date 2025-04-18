Украинская авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы впервые с 2022 года — Finance.ua

Украинская авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы впервые с 2022 года
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines 18 апреля официально дала старт новым регулярным рейсам из Кишинева. Первые рейсы уже отправились в Париж и Лиссабон.
Также компания анонсировала полетную программу на зиму 2025−2026 на 9 направлений.
«Сегодня запуск регулярных рейсов из Кишинева — это не просто новый этап в работе компании. Это доказательство того, что украинские специалисты и компания способны оставаться частью мировой авиации, несмотря ни на что. И каждый новый рейс — это наш тихий, но уверенный ответ вызовам времени», — отмечает Дмитрий Сероухов, CEO SkyUp Airlines.
Цены
- Стоимость билетов Кишинев-Париж в одну сторону:
- Стоимость билетов Кишинев-Лиссабон в одну сторону:
Полетная программа SkyUp предусматривает регулярные рейсы из Кишинева в такие города:
- Париж,
- Лиссабон,
- Ницца,
- Барселона,
- Аликанте,
- Пальма-де-Майорка,
- Ларнака,
- Афины,
- Салоники,
- Ираклион,
- Берлин,
- Прага,
- Стокгольм.
Забронировать билеты и узнать детали полетов можно на skyup.aero.
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