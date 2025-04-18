Украинская авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы впервые с 2022 года — Finance.ua
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Украинская авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы впервые с 2022 года

Личные финансы
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Украинская авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы впервые с 2022 года
Украинская авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы впервые с 2022 года
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines 18 апреля официально дала старт новым регулярным рейсам из Кишинева. Первые рейсы уже отправились в Париж и Лиссабон.
Также компания анонсировала полетную программу на зиму 2025−2026 на 9 направлений.
«Сегодня запуск регулярных рейсов из Кишинева — это не просто новый этап в работе компании. Это доказательство того, что украинские специалисты и компания способны оставаться частью мировой авиации, несмотря ни на что. И каждый новый рейс — это наш тихий, но уверенный ответ вызовам времени», — отмечает Дмитрий Сероухов, CEO SkyUp Airlines.

Цены

  • Стоимость билетов Кишинев-Париж в одну сторону:
Украинская авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы впервые с 2022 года
  • Стоимость билетов Кишинев-Лиссабон в одну сторону:
Украинская авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы впервые с 2022 года
Полетная программа SkyUp предусматривает регулярные рейсы из Кишинева в такие города:
  • Париж,
  • Лиссабон,
  • Ницца,
  • Барселона,
  • Аликанте,
  • Пальма-де-Майорка,
  • Ларнака,
  • Афины,
  • Салоники,
  • Ираклион,
  • Берлин,
  • Прага,
  • Стокгольм.
Забронировать билеты и узнать детали полетов можно на skyup.aero.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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