Картины из коллекции «Проминвестбанка» выставлены на аукционы — Finance.ua

Картины из коллекции «Проминвестбанка» выставлены на аукционы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц открывает сезон художественных аукционов. В течение сентября на торги в Прозорро. Продажи будут выставляться картины из коллекции ПАО «Проминвестбанк», ликвидируемого Фондом.

Об этом сообщает ФГВФЛ

В общей сложности будет выставлено более 50 полотен авторства украинского живописца Виктора Гайдука. Все активы на аукционе выставляются впервые.

Первые торги запланированы на 4 сентября. Отдельными лотами на аукционы выставлены полотна:

«В старом парке» (лот № G31N027803) — аукцион состоится в 12:00, стартовая цена 13 188, 00 грн, детали аукциона — здесь.

«Зимний уголок» (лот № G31N027804) — аукцион состоится в 13:10, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь.

«Береза» (лот № G31N027805) — аукцион состоится в 14:30, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь.

«Пейзаж с домиками» (лот № G31N027806) — аукцион состоится в 12:15, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь.

«Зеленый лес» (лот № G31N027807) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 14 976,00 грн, детали аукциона — здесь.

«Домики на окраине села» (лот № G31N027808) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 14 976,00 грн, детали аукциона — здесь.

Торги пройдут по английской модели аукциона, поэтому заинтересованные покупатели должны подать свои ценовые предложения до 20:00 третьего сентября.

И уже пятого сентября состоятся еще шесть аукционов по продаже картин, а именно:

«Высокие деревья» (лот № G31N027809) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 7 200,00 грн, детали аукциона — здесь.

«Вид на Днепр» (лот № G31N027810) — аукцион состоится в 13:25, стартовая цена 10 788,00 грн, детали аукциона — здесь.

«Туманное утро» (лот № G31N027811) — аукцион состоится в 12:50, стартовая цена 8 388,00 грн, детали аукциона — здесь.

«Берег Днепра» (лот № G31N027812) — аукцион состоится в 12:55, стартовая цена 8 988,00 грн, детали аукциона — здесь.

«Синее утро» (лот № G31N027813) — аукцион состоится в 12:15, стартовая цена 9 600,00 грн, детали аукциона — здесь.

«Начало весны» (лот № G31N027814) — аукцион состоится в 14:45, стартовая цена 9 600,00 грн, детали аукциона — здесь.

Торги пройдут по английской модели аукциона, поэтому заинтересованные покупатели должны подать свои ценовые предложения до 20:00 четвертого сентября.

Напомним, участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого банка.

