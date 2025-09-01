Картины из коллекции «Проминвестбанка» выставлены на аукционы — Finance.ua
Картины из коллекции «Проминвестбанка» выставлены на аукционы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц открывает сезон художественных аукционов. В течение сентября на торги в Прозорро. Продажи будут выставляться картины из коллекции ПАО «Проминвестбанк», ликвидируемого Фондом.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
В общей сложности будет выставлено более 50 полотен авторства украинского живописца Виктора Гайдука. Все активы на аукционе выставляются впервые.
Первые торги запланированы на 4 сентября. Отдельными лотами на аукционы выставлены полотна:
  • «В старом парке» (лот № G31N027803) — аукцион состоится в 12:00, стартовая цена 13 188, 00 грн, детали аукциона — здесь.
  • «Зимний уголок» (лот № G31N027804) — аукцион состоится в 13:10, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь.
  • «Береза» (лот № G31N027805) — аукцион состоится в 14:30, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь.
  • «Пейзаж с домиками» (лот № G31N027806) — аукцион состоится в 12:15, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь.
  • «Зеленый лес» (лот № G31N027807) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 14 976,00 грн, детали аукциона — здесь.
  • «Домики на окраине села» (лот № G31N027808) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 14 976,00 грн, детали аукциона — здесь.
Торги пройдут по английской модели аукциона, поэтому заинтересованные покупатели должны подать свои ценовые предложения до 20:00 третьего сентября.
И уже пятого сентября состоятся еще шесть аукционов по продаже картин, а именно:
  • «Высокие деревья» (лот № G31N027809) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 7 200,00 грн, детали аукциона — здесь.
  • «Вид на Днепр» (лот № G31N027810) — аукцион состоится в 13:25, стартовая цена 10 788,00 грн, детали аукциона — здесь.
  • «Туманное утро» (лот № G31N027811) — аукцион состоится в 12:50, стартовая цена 8 388,00 грн, детали аукциона — здесь.
  • «Берег Днепра» (лот № G31N027812) — аукцион состоится в 12:55, стартовая цена 8 988,00 грн, детали аукциона — здесь.
  • «Синее утро» (лот № G31N027813) — аукцион состоится в 12:15, стартовая цена 9 600,00 грн, детали аукциона — здесь.
  • «Начало весны» (лот № G31N027814) — аукцион состоится в 14:45, стартовая цена 9 600,00 грн, детали аукциона — здесь.
Торги пройдут по английской модели аукциона, поэтому заинтересованные покупатели должны подать свои ценовые предложения до 20:00 четвертого сентября.
Напомним, участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого банка.
