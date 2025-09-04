Суд в США разрешил Google не продавать Chrome и Android Сегодня 02:41 — Фондовый рынок

Суд в США разрешил Google не продавать Chrome и Android

В США суд разрешил компании Google не продавать Chrome и Android. Однако компанию обязали открыть доступ к данным для конкурентов.

Об этом сообщает издание Reuters.

Американский суд принял решение против Google по антимонопольному делу. Судья округа Колумбия Амит Мехта постановил, что компания не обязана продавать браузер Chrome и операционную систему Android, однако Google должна поделиться частью данных с конкурентами для усиления конкуренции на рынке поиска.

После обнародования решения суда акции материнской компании Alphabet выросли на 7,2%, поскольку инвесторы положительно восприняли новость.

Теперь Google также сможет продолжить производить многомиллиардные выплаты Apple, которые критикуют антимонопольные органы. Бумаги Apple подорожали на 3%.

Суд отметил, что конкуренцию Google усиливают компании, работающие с искусственным интеллектом. «Здесь суд просят заглянуть в хрустальный шар и посмотреть в будущее. Это не совсем сильная сторона судьи», — заявил Мехта.

По его словам, рост популярности ChatGPT и других решений показывает, что ИИ-компании способны конкурировать с Google лучше традиционных разработчиков поисковых систем. Судья подчеркнул, что в условиях появления новых технологий нет необходимости требовать продаж Chrome или Android.

Передача данных конкурентам станет вызовом для Google, но сохранение ключевых продуктов снизило опасения инвесторов. Эксперты отмечают, что это решение открывает новые возможности для развития чат-ботов и ИИ-поисковиков.

«Поток денег в эту сферу и скорость, с которой это произошло, впечатляют», — написал Мехта.

Аналитики считают, что пользователи будут постепенно привыкать к новым сервисам, поэтому риск для Google не является немедленным.

Кроме того, суд также разрешил Google продолжить выплаты Apple и другим производителям устройств за пользование поисковой системой по умолчанию. По данным аналитиков Morgan Stanley, сумма таких платежей Apple составляет 20 миллиардов долларов в год.

Суд отметил, что в условиях роста ИИ-решений нет необходимости запрета на эти выплаты. При этом Google лишилась права заключать эксклюзивные контракты, которые препятствовали установке приложений конкурентов.

