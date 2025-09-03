Tesla получила всего 600 заказов на электрокары в Индии после старта продаж Сегодня 22:45 — Фондовый рынок

Компания-производитель электрических автомобилей Tesla получила немногим более 600 заказов в Индии после старта продаж в середине июля этого года.

По словам информированных собеседников, компания-производитель электромобилей Илона Маска получила заказ на чуть более 600 авто с момента старта продаж в середине июля — меньше, чем ожидали в самой компании.

Как пишет издание, это примерно столько автомобилей, сколько Tesla поставляла каждые четыре часа по всему миру в течение первой половины этого года.

Источники добавляют, что Tesla планирует поставить в Индию от 350 до 500 автомобилей в этом году, а первая партия должна прибыть из Шанхая (Китай) уже в начале сентября.

Сначала Tesla будет поставлять электрокары только в несколько городов — Мумбаи, Нью-Дели, Пуны и Гургаона.

