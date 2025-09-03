0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla получила всего 600 заказов на электрокары в Индии после старта продаж

Фондовый рынок
15
Компания-производитель электрических автомобилей Tesla получила немногим более 600 заказов в Индии после старта продаж в середине июля этого года.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам информированных собеседников, компания-производитель электромобилей Илона Маска получила заказ на чуть более 600 авто с момента старта продаж в середине июля — меньше, чем ожидали в самой компании.
Как пишет издание, это примерно столько автомобилей, сколько Tesla поставляла каждые четыре часа по всему миру в течение первой половины этого года.
Источники добавляют, что Tesla планирует поставить в Индию от 350 до 500 автомобилей в этом году, а первая партия должна прибыть из Шанхая (Китай) уже в начале сентября.
Сначала Tesla будет поставлять электрокары только в несколько городов — Мумбаи, Нью-Дели, Пуны и Гургаона.
При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
Укрінформ
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems