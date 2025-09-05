НКЦБФР предлагает продать 7% акций прибыльных госкомпаний в свободное обращение Сегодня 12:35 — Фондовый рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку рассматривает возможность продажи около 7% акций прибыльных государственных компаний в свободное обращение.

Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов во время пресс-конференции в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

Речь идет о крупных предприятиях, которые каждый год платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. В качестве примеров Магомедов назвал НАК «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» и «ПриватБанк».

«У нас есть такая инициатива, пока что она активно не афишируется, она сейчас проходит стадию обсуждения, о том, что нужно взять часть доходных государственных компаний, которые выплачивают дивиденды, и их акции продать во фри-флот, в свободную продажу. Какие-то государственные банки или какие-то компании энергетического сектора», — рассказал он.

Глава НКЦБФР подчеркнул, что корпоративное управление в ряде крупнейших компаний уже налажено, поэтому пора создать сегмент рынка с реальным фри-флотом.

«Мы хотим, чтобы государство продавало не проблемные активы, а те компании, которые приносят прибыль и ежегодно платят дивиденды», — подчеркнул он.

На начальном этапе эта инициатива может еще не стать инструментом для инвестиций негосударственных пенсионных фондов из-за неопределенности спроса и волатильности. В то же время, продажа доли акций должна заложить основу для развития полноценного сегмента рынка, где бизнес сможет реально привлекать средства через выпуск акций или корпоративных облигаций.

«Сейчас ко мне обращаются с вопросом: если мы выпустим акции, сколько сможем привлечь средств? Я не могу ответить, потому что не от чего отталкиваться. Инициатива с продажей части акций должна изменить это», — отметил Магомедов.

Напомним, Национальный банк Украины, ЕБРР, Министерство финансов, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и НКЦБФР приступили к реализации Меморандума о сотрудничестве для создания единой интегрированной инфраструктуры рынков капитала. Документ был подписан в рамках выполнения обязательств Украины по программе МВФ Extended Fund Facility.

