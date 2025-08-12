Какие налоги нужно платить за покупку американских акций — Finance.ua

Какие налоги нужно платить за покупку американских акций Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

Какие налоги нужно платить за покупку американских акций

Сегодня все больше украинцев задумываются о получении пассивного дохода и ищут оптимальный вариант для инвестирования. Одним из таких является покупка американских акций и облигаций.

Инвесторам-новичкам, желающим торговать акциями на иностранных биржах, важно знать о двойном налогообложении. Сначала они должны уплатить налоги стране, где расположен эмитент акций (в нашем случае это США. — Ред.), а затем — украинскому государству.

Налогообложение в США

США удерживают 30% налога с дивидендов, получаемых иностранными инвесторами. Это происходит автоматически на уровне брокера или депозитария. Однако благодаря Соглашению об избежании двойного налогообложения между США и Украиной, подписанному в 1999 году, для украинцев действует пониженная ставка.

Для физических лиц — резидентов Украины ставка налога на дивиденды составляет 5%, если инвестор владеет менее 10% акций компании (что является типичной ситуацией для розничных инвесторов). Если доля превышает 10%, то ставка поднимается до 15%.

Однако скидка не применяется автоматически. Чтобы воспользоваться льготными ставками, необходимо заполнить форму W-8BEN и подать ее брокеру. Важно это сделать до получения дивидендов.

Форма W-8BEN состоит из трех частей: персональная информация об инвесторе, заявление о статусе налогового резидента и заявление о праве на льготы по соглашению. Срок действия этой формы ограничен — три года. Затем ее нужно повторно подавать.

В отличие от дивидендов, прибыль от продажи акций для нерезидентов США, не ведущих бизнес в Штатах, не облагается американским налогом. То есть вы уплатите налог только в Украине.

Налоги в Украине

Согласно действующему законодательству, украинские инвесторы, получающие дивиденды, начисляемые за корпоративные права или акции иностранной страны, должны заплатить налог в размере 9%. К тому же нужно заплатить военный сбор, который сегодня составляет 5%.

Если украинцы инвестируют в отечественные компании, то прибыль от дивидендов облагается налогом по ставке 5%.

Остальные виды пассивного дохода облагаются налогом по стандартной ставке 18% + 5% военного сбора.

Учитывайте, что сумма налогов в Украине уменьшается, если они удержаны в США. К примеру, если заплачено 5% дохода от дивидендов, то в Украине нужно будет доплатить 4% и еще 5% военного сбора (вместо 9% + 5%).

Важно понимать, что все эти проценты считаются от суммы прибыли, а не от общего объема инвестиций. Второй важный момент — отчетность. Инвесторы должны подать налоговую декларацию за предыдущий год до 1 мая текущего года, а до 1 августа — уплатить налог.

Все доходы, полученные за пределами страны, следует фиксировать в строке 10.10 («Доходы, полученные из источников за пределами Украины»). Там нужно записывать суммы, валюты и даже страну.

«Законодательство нам говорит, что мы должны учитывать тот курс, который был на день получения дохода. То есть день продажи этого актива. Кроме того, что нужно помнить курс, мы ориентируемся на курс НБУ на тот день», — отметила финансовая консультант София Фединяк.

Консультантка отмечает: инвестору нужно декларировать много разных деталей. К примеру, время получения дохода, сколько было вложено, сколько заработано, разницу от этого. Она рекомендует вести табличку в Excel, чтобы фиксировать все важные данные. Это существенно облегчит процесс заполнения декларации, уверяет эксперт.

