Аналитики назвали сектора, выгодные для инвестиций в Украину — Finance.ua

Аналитики назвали сектора, выгодные для инвестиций в Украину Сегодня 19:05 — Казна и Политика

Аналитики назвали сектора, выгодные для инвестиций в Украину

У Украины есть все шансы стать новым инфраструктурным рынком Европы. Инвесторы, которые придут на рынок уже сейчас, получат стратегические преимущества. После войны окно возможностей будет другим.

Об этом свидетельствует аналитический отчет «Восстановления Украины» компании Dragon Capital и Amber Infrastructure.

«Восстановление Украины — это не только воспроизведение потерянного. Это о заложении фундамента для современной интегрированной экономики, которая станет частью Европы», — отметил управляющий директор, руководитель инфраструктурного направления в Dragon Capital Евгений Баранов.

В документе идет речь о постепенном переходе от этапа восстановления к экономической модернизации с фокусом на инвестиции в энергетику, транспорт, логистику и цифровую инфраструктуру. Украина рассматривается как потенциальный инфраструктурный хаб в Европе на фоне евроинтеграционных процессов и роста роли частного бизнеса при поддержке международного сообщества.

Почему инвестировать в Украину стоит именно сейчас

В отчете говорится, что потребности в восстановлении превышают $534 млрд, из которых до €150 млрд могут быть привлечены из частного сектора.

Экономика Украины постепенно возвращается к росту: в 2023 году ВВП Украины вырос на 5,5%, в 2024 году на 2,9%.

Евроинтеграция стимулирует реформы в энергетике, транспорте, государственно-частном партнерстве. А поддержка международных институций расширяется.

Кроме того, Украина присоединяется к TEN-T — трансъевропейской транспортной сети.

Ключевые направления для инвестиций

Энергетика

Переход в децентрализованную систему с маневровыми мощностями. Развитие солнечной, ветровой и биоэнергетики. Интеграция с ENTSO-E, либерализация рынка электроэнергии, торговля с ЕС.

Логистика и индустриальные парки

Украина становится сухопутным хабом между ЕС и Черным морем. Один из примеров — индустриальный парк M 10 во Львове (Dragon Capital + ЕБРР + страхование MIGA). Военные опасности покрываются особыми страховыми инструментами.

Транспорт и коридоры

Развитие приграничной инфраструктуры, в частности Via Carpatia. Рост грузопотока через западную границу — +40% в 2024 году. Новые модели частного бизнеса на железной дороге.

Механизмы финансирования

Аналитики отмечают, что сейчас формируется система государственно-частного партнерства. Появляются новые возможности для частного и публичного финансирования. Принятое законодательство гарантирует защиту иностранных инвестиций.

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