Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины — Finance.ua

Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины Сегодня 20:32 — Казна и Политика

Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Национального совета Швейцарии Маей Риникер, с которой обсудил гуманитарную поддержку и возвращение похищенных россией украинских детей.

Об этом глава государства сообщил в Фейсбуке.

«Обсудили международную ситуацию, работу с партнерами, швейцарскую поддержку и помощь. Спасибо за решение выделить 5 млрд франков на восстановление нашей страны. Есть много перспективных проектов в гуманитарной сфере, которые с помощью этих средств можем совместно реализовать. Также коснулись вопроса похищенных детей. Надеемся, что Швейцария практически присоединится к нашей работе с партнерами для возвращения всех детей домой, в Украину», — отметил Зеленский.

Читайте также Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций против россии

Он поблагодарил Швейцарию за миротворческие усилия и решительную и последовательную поддержку Украины.

Напомним, ранее Украина и Швейцария подписали соглашение об удвоении финансирования проектов восстановления — объем поддержки вырастет до 100 млн швейцарских франков ($116,7 млн). Договоренность направлена ​​на увеличение усилий по восстановлению инфраструктуры и поддержке пострадавших регионов.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.