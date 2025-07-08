Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины — Finance.ua
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Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины

Казна и Политика
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Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины
Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Национального совета Швейцарии Маей Риникер, с которой обсудил гуманитарную поддержку и возвращение похищенных россией украинских детей.
Об этом глава государства сообщил в Фейсбуке.
«Обсудили международную ситуацию, работу с партнерами, швейцарскую поддержку и помощь. Спасибо за решение выделить 5 млрд франков на восстановление нашей страны. Есть много перспективных проектов в гуманитарной сфере, которые с помощью этих средств можем совместно реализовать. Также коснулись вопроса похищенных детей. Надеемся, что Швейцария практически присоединится к нашей работе с партнерами для возвращения всех детей домой, в Украину», — отметил Зеленский.
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Он поблагодарил Швейцарию за миротворческие усилия и решительную и последовательную поддержку Украины.
Напомним, ранее Украина и Швейцария подписали соглашение об удвоении финансирования проектов восстановления — объем поддержки вырастет до 100 млн швейцарских франков ($116,7 млн). Договоренность направлена ​​на увеличение усилий по восстановлению инфраструктуры и поддержке пострадавших регионов.
По материалам:
Укрінформ
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