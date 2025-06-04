Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций против россии — Finance.ua
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Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций против россии

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Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций против россии
Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций против россии
Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций Европейского Союза против россии, который ЕС принял 20 мая 2025 года. Новые санкции вступили в силу 3 июня.
Об этом сообщило правительство страны на своем официальном сайте.
Швейцарские власти внесли в свой санкционный список еще 17 физических лиц и 58 компаний, связанных с россией. Все они фигурируют в санкционном списке Евросоюза. Им запрещен въезд в Швейцарию и транзит через страну, а их активы будут заморожены.
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Среди фигурантов компании и лица, имеющие отношение к российскому оборонно-промышленному комплексу.
В санкционный список попали 189 судов, принадлежащих к так называемому российскому теневому флоту — судам, которые используются для обхода международных ограничений.
Кроме этого, Швейцария усилила экспортный контроль относительно еще 31 компании, в том числе тех, которые находятся за пределами ЕС. Речь идет об ограничении доступа к товарам двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
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Напомним, 20 мая Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против россии, который направлен почти на 200 кораблей так называемого «теневого флота». Новые ограничения призваны усилить давление на москву, в частности, в сфере морских перевозок, которые помогают обходить уже существующие санкции.
Как заявлял старший военный советник постоянного представительства Великобритании при ОБСЕ подполковник Джобби Риммер, из-за международных санкций россия потеряла около 450 млрд долл. доходов от собственного энергетического сектора.
Лидер Республиканской партии в Сенате США Джон Тун сообщил, что уже в этом месяце Конгресс может приступить к рассмотрению законопроекта, предусматривающего новые жесткие санкции против рф, а также вторичные санкции против стран, которые с ней торгуют.
По материалам:
Finance.ua
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