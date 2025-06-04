Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций против россии — Finance.ua

Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций против россии Сегодня 11:32

Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций против россии

Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций Европейского Союза против россии, который ЕС принял 20 мая 2025 года. Новые санкции вступили в силу 3 июня.

Об этом сообщило правительство страны на своем официальном сайте.

Швейцарские власти внесли в свой санкционный список еще 17 физических лиц и 58 компаний, связанных с россией. Все они фигурируют в санкционном списке Евросоюза. Им запрещен въезд в Швейцарию и транзит через страну, а их активы будут заморожены.

Среди фигурантов компании и лица, имеющие отношение к российскому оборонно-промышленному комплексу.

В санкционный список попали 189 судов, принадлежащих к так называемому российскому теневому флоту — судам, которые используются для обхода международных ограничений.

Кроме этого, Швейцария усилила экспортный контроль относительно еще 31 компании, в том числе тех, которые находятся за пределами ЕС. Речь идет об ограничении доступа к товарам двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Напомним, 20 мая Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против россии, который направлен почти на 200 кораблей так называемого «теневого флота». Новые ограничения призваны усилить давление на москву, в частности, в сфере морских перевозок, которые помогают обходить уже существующие санкции.

Как заявлял старший военный советник постоянного представительства Великобритании при ОБСЕ подполковник Джобби Риммер, из-за международных санкций россия потеряла около 450 млрд долл. доходов от собственного энергетического сектора.

Лидер Республиканской партии в Сенате США Джон Тун сообщил , что уже в этом месяце Конгресс может приступить к рассмотрению законопроекта, предусматривающего новые жесткие санкции против рф, а также вторичные санкции против стран, которые с ней торгуют.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.