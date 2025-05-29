Санкции против рф остаются, ни одна страна не планирует уступок — ОП — Finance.ua
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Санкции против рф остаются, ни одна страна не планирует уступок — ОП

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Санкции против рф остаются, ни одна страна не планирует уступок — ОП
Санкции против рф остаются, ни одна страна не планирует уступок — ОП
У партнеров Украины — единая четкая позиция, и ни одна из стран санкционной коалиции не рассматривает возможность ослабления санкций против россии в ближайшее время.
Об этом заявил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк в эфире телемарафона.
«Все, что мы видим, и все, что мы знаем от партнеров по санкционной коалиции, это абсолютно уверенная, твердая позиция: санкции остаются. То есть это мы слышим одновременно от всех партнеров: Великобритания, Европейский Союз, Япония, Канада, Новая Зеландия, Соединенные Штаты. Санкции останутся и никуда не денутся в ближайшее время», — сказал Власюк.
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Он отметил, что 18-й пакет санкций Европейского Союза уже фактически готов на рабочем уровне, и в ближайшее время может быть принято решение о его рассмотрении для принятия.
Также, по его словам, новые санкции от американского правительства тоже уже разработаны и подготовлены, остается только вопрос, будут ли они реализованы.
«Те сигналы, которые мы видим о состоянии российской экономики, подтверждают, что действительно существуют проблемы именно из-за санкций. А риторика с требованиями их снять только лишний раз подчеркивает: санкции работают и оказывают существенное давление на врага», — добавил Власюк.
Напомним, условия главы кремля владимира путина по прекращению войны в Украине включают требование, чтобы западные лидеры якобы дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток, а также была снята часть санкций с россии.
По материалам:
Укрінформ
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