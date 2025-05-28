россия ощутит сильное влияние западных санкций с лета 2026 года — Зеленский Сегодня 14:35

россия ощутит сильное влияние западных санкций с лета 2026 года — Зеленский

Западные санкции станут особенно ощутимы для российской экономики в начале лета 2026 года.

Такие расчеты озвучил на встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Суспільне».

«Июнь 2026-го — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у „русских“ будет. От тех, что уже приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это ощущать сильно», — сказал он.

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По словам президента, самый большой вызов на данный момент — это рост российского военно-промышленного комплекса.

«Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну», — добавил Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил важность того, чтобы Запад, особенно США, усилили санкционное давление на россию.

«Мы ждем санкций от Соединенных Штатов Америки. Европа сделала, есть 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока непублично с коллегами из Евросоюза — с Урсулой фон дер Ляен и с Антониу Коштой. Мне кажется, там могут быть сильные вещи. Если кто-нибудь из лидеров не заблокирует, то могут быть сильные вещи», — сказал президент.

Зеленский предположил, что задержка с новым пакетом санкций США против россии была прогнозирована «из-за того, что Америка ожидала уступок со стороны россии».

«Я думаю, что Америка очень надеялась, и я думаю, что сейчас немного уменьшено это ощущение у них — что путин действительно хочет окончания войны», — отметил президент Украины.

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