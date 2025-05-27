США и ЕС больше не сотрудничают в сфере противодействия уклонению россии от санкций — Finance.ua

США и ЕС больше не сотрудничают в сфере противодействия уклонению россии от санкций Сегодня 12:18 — Мир

США и ЕС больше не сотрудничают в сфере противодействия уклонению россии от санкций

Европейцы и американцы больше не сотрудничают в сфере введения экономических санкций против россии.

Об этом говорится во внутреннем отчете МИД Германии, к которому получили доступ журналисты Süddeutsche Zeitung.

В документе руководитель санкционной политики ЕС Дэвид О’Салливан сетует на полный развал трансатлантической координации по уклонению от санкций.

Как следствие, «больше нет совместной информационно-пропагандистской работы». Сотрудничество G7 также «потеряло импульс» в этом плане.

Вместе с тем в отчете О’Салливан совместно с руководителем Европейского центра разведки (INTCEN) отметили, что уже введенные санкции будут оказывать значительное влияние на российскую экономику. Они подчеркнули, что ЕС достиг определенных успехов в ограничении экспорта товаров военного назначения через третьи страны, в частности, в отношении таких государств, как Армения, Сербия, Узбекистан и Индия.

Однако по-прежнему существуют трудности с Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией. Хотя ОАЭ заявляют, что экспорт был остановлен, они не дают никакой статистики. Импортные данные, напротив, свидетельствуют о другом.

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По словам О’Салливана, Китай, включая Гонконг, несет ответственность примерно за 80% случаев обхода санкций и продолжает это отрицать. Кроме того, в таких схемах задействованы и компании из стран ЕС, что ослабляет позицию Еврокомиссии в переговорах с третьими странами по поводу санкций.

О’Салливан также сообщил о первых успехах в борьбе с теневым флотом россии. Он отметил, что несколько государств, в которых были зарегистрированы эти танкеры и грузовые суда, после инициативы ЕС лишили эти суда флага.

В документе говорится, что следующие санкции ЕС, вероятно, будут направлены против российского энергетического и банковского секторов. Единственной страной, выступающей против этого, является Венгрия, которая, как отмечает немецкий МИД, «опять не проявляет никакой готовности к компромиссу».

theБабель По материалам:

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