Україна та Швейцарія домовились збільшити фінансування проєктів відбудови до $116,7 млн — Finance.ua

Україна та Швейцарія домовились збільшити фінансування проєктів відбудови до $116,7 млн Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Україна та Швейцарія домовились збільшити фінансування проєктів відбудови до $116,7 млн, Фото: me.gov.ua

Україна та Швейцарія підписали угоду про подвоєння фінансування проєктів відбудови — обсяг підтримки зросте до 100 млн швейцарських франків ($116,7 млн). Домовленість спрямована на посилення зусиль з відновлення інфраструктури та підтримки постраждалих регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Цей документ формалізує рішення Швейцарської Конфедерації збільшити підтримку Конкурсу проєктів із відновлення України. Участь у конкурсі беруть швейцарські компанії, які вже працюють в Україні й можуть допомогти у відбудові країни. За словами обох сторін, інтерес бізнесу виявився настільки високим, що фінансування вирішили збільшити вдвічі — з 50 до 100 мільйонів франків.

Читайте також Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок

Підписана угода відкриває нові можливості для реалізації спільних проєктів у межах міжурядової ініціативи, яку запустили на початку 2025 року. Виділені 100 мільйонів франків — це частина ширшої програми допомоги Україні від Швейцарії обсягом 1,5 мільярда франків на 2025−2028 роки. Загалом Швейцарія планує інвестувати 5 мільярдів франків у 12-річну програму підтримки.

«Високий інтерес з боку швейцарського бізнесу — це чіткий сигнал: наші міжурядові домовленості працюють. Додаткові 50 мільйонів франків будуть спрямовані на проєкти у сферах захисту цивільного населення, відбудови інфраструктури та розвитку комунальної сфери, а також модернізації державних послуг. Ми особливо зацікавлені у розвитку співпраці в галузях енергетики, транспорту, житлового будівництва, водопостачання, охорони здоров’я, промислового машинобудування та освіти», — наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Читайте також У Швейцарії планують спростити працевлаштування для українських біженців

Своєю чергою делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України, посол Жак Гербер підкреслив, що рішення про збільшення фінансування — це результат тісної та довірливої співпраці між Україною і Швейцарією.

«Минулого тижня я відвідав Чернігів, а торік побачив масштаб руйнувань у Харкові. Потреби України у відновленні та реконструкції є величезними. Водночас швейцарські компанії продовжують працювати в Україні, незважаючи на всі виклики. Вони створюють робочі місця та сплачують податки до державного бюджету України. Вони також прагнуть зробити свій внесок у відбудову країни. Збільшуючи фінансування цієї ініціативи до 100 мільйонів швейцарських франків, ми допомагаємо поєднати швейцарський досвід та експертизу з реальними потребами на місцях і тим самим сприяємо процесу відновлення України», — відзначив Жак Гербер.

Підписання угоди є важливим етапом у розвитку двосторонніх економічних відносин між Україною та Швейцарією, який створює нові можливості для залучення інвестицій у пріоритетні галузі української економіки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.