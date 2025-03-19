Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок — Finance.ua
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Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок

Казна та Політика
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Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок
Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок
Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) оголосив про збільшення загального обсягу фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 до 100 мільйонів швейцарських франків.
Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.
Конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025−2028 роки із загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків.
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«Це своєю чергою перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 мільярдів франків», — додали в міністерстві.
Зазначається, що додаткові 50 мільйонів швейцарських франків будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.
Програма сфокусована на реалізації проєктів у сферах захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальної сфери, а також модернізації державних послуг.
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У зв’язку з розширенням програми термін подачі заявок продовжено до 31 березня 2025 року.
Конкурс адресований швейцарським компаніям, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки.
Оновлення умов конкурсу не потребує повторної подачі заявок. Однак ті, хто вже подали документи, мають можливість внести зміни до своїх пропозицій. Детальніше — за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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