Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок — Finance.ua

Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок Сьогодні 15:35 — Казна та Політика

Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) оголосив про збільшення загального обсягу фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 до 100 мільйонів швейцарських франків.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025−2028 роки із загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків.

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«Це своєю чергою перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 мільярдів франків», — додали в міністерстві.

Зазначається, що додаткові 50 мільйонів швейцарських франків будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.

Програма сфокусована на реалізації проєктів у сферах захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальної сфери, а також модернізації державних послуг.

У зв’язку з розширенням програми термін подачі заявок продовжено до 31 березня 2025 року.

Конкурс адресований швейцарським компаніям, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки.

Оновлення умов конкурсу не потребує повторної подачі заявок. Однак ті, хто вже подали документи, мають можливість внести зміни до своїх пропозицій. Детальніше — за посиланням

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