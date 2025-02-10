«Унікальний випадок»: Україні хочуть повернути $39 млн, заарештованих у Швейцарії — Finance.ua

«Унікальний випадок»: Україні хочуть повернути $39 млн, заарештованих у Швейцарії
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що ведуться переговори з міжнародними партнерами про повернення Україні 39 мільйонів доларів, заарештованих у Швейцарії.
Про це він сказав на пресконференції у понеділок.
«Просто зараз відбувається унікальний випадок, у нас є можливість повернути 39 мільйонів доларів, які заарештовані у Швейцарії. Прямо зараз ми ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами.
Тут висловили свою позицію НАБУ і Офіс генерального прокурора, вжили всіх заходів, щоб ці активи повернули в Україну, але є важливою позиція уряду і «Нафтогазу». Ми сподіваємося, що найближчим часом вони зберуться і підтримають нашу позицію, і ми зможемо півтора мільярда гривень повернути до України", — сказав він.
При цьому Кривонос не уточнив, у межах якого провадження НАБУ заарештовані ці кошти і хто є фігурантом справи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів. Як заявили представники уряду, згідно з міжнародними зобов’язаннями та законодавством, країна не може генерувати «будь-які надзвичайні доходи у зв’язку з коштами російського центрального банку». Тому державний секретаріат з економічних питань Швейцарії заявив, що країна не дотримуватиметься підходу ЄС.
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