ЕС ищет $19 млрд для покрытия дефицита бюджета Украины в следующем году — Finance.ua

ЕС ищет $19 млрд для покрытия дефицита бюджета Украины в следующем году Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Брюссель срочно изучает способы покрытия дефицита до 19 млрд долларов в бюджете Украины в следующем году. Киев столкнулся с сокращением поддержки США и ухудшением перспектив прекращения огня с россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, Еврокомиссия обсуждает варианты со странами-членами ЕС, включая направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, авансовыми кредитами по имеющейся схеме поддержки G7 на 50 млрд долларов для Киева и последующим использованием российских государственных активов, замороженных в ЕС.

Прогнозируемый дефицит бюджета Украины в следующем году еще не покрыт внешним финансированием.

«Растет обеспокоенность по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны, рассчитывавшие на соглашение о прекращении огня в этом году [чтобы облегчить финансовое напряжение Украины], вынуждены пересчитывать свои расходы и понимать, что есть [финансовая] дыра, как бы они ни пытались ее сократить», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, принимающий участие в переговорах с Киевом.

Еврокомиссии уже пришлось скорректировать расходы по потокам финансирования, связанным с Украиной, в течение 2025 года, сообщили чиновники Financial Times, в ответ на длительный конфликт и отсутствие уверенности в скором прекращении огня с Москвой.

Срочность в Брюсселе в поиске нового финансирования связана с предстоящим на этой неделе саммитом в Риме, посвященным финансированию потребностей Украины в восстановлении, в котором примет участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

МВФ оценивает, что потребности Украины в финансировании на следующий год покрыты, но предполагает, что война закончится в этом году или в середине 2026 года — сценарий, который Украина и ЕС не разделяют.

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Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила в прошлом месяце, что Фонд «оценит, увеличится ли этот дефицит финансирования и будет ли он нуждаться в дополнительном финансировании внешней помощи».

Цель состоит в том, чтобы обеспечить удовлетворение нужд Киева задолго до зимы, особенно с учетом неопределенных перспектив дальнейшей военной поддержки США, сказал один дипломат ЕС.

Одно из предложений, которым Киев поделился со странами G7 и которое находится на рассмотрении Европейской комиссии, состоит в том, чтобы направить военную поддержку Украине в виде двусторонних грантов, которые будут учитываться отдельно как «внебюджетный внешний трансферт», и в то же время будут относиться к целевым показателям расходов на национальную оборону.

Это будет служить двойным целям: содействию обещаниям НАТО увеличить расходы на национальную оборону до 5% ВВП и оказанию поддержки Украине.

«Вместо того чтобы дублировать возможности, европейские союзники могли бы совместно финансировать украинские силы — рассматривая это как услугу, которую Украина предоставляет для укрепления континентальной безопасности», — написал Киев в документе, предоставленном союзникам из G7 и опубликованном Financial Times.

Комиссия должна была обсудить этот и другие варианты с министрами финансов ЕС в понедельник вечером, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом.

«Очевидно, что военная поддержка Украины, оказываемая государствами-членами, — это не только средства на оборону Украины, но и на оборону Европы, и часть этого, конечно, будет считаться расходами на оборону», — сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

Другой вариант — ждать выплат по существующей схеме G7 на 50 млрд долларов, которая выдает Киеву кредиты на основе прибыли от российских государственных активов, замороженных на Западе.

Без прекращения огня для стимулирования внутренней экономики Украины Киев ожидает дефицита минимум 8 миллиардов долларов в 2026 году, даже если некоторые из обещанных сумм могут быть предоставлены партнерами, включая ЕС, Японию и США. Если этого не произойдет, то дефицит финансирования может составить 19 млрд долларов.

Еще одним вариантом может стать изъятие большей стоимости из российских активов путем их реинвестирования в более рискованные классы активов. При этом разрабатывается способ разделения ответственности за потенциально большие финансовые потери, который не сделает Бельгию, где хранится большая часть активов, единолично ответственной за них.

«Мы изучаем эти варианты, включая возможность дальнейшего использования иммобилизованных активов россии», — заявил в прошлом месяце комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.

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