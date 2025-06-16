Украина может недополучить €1,5 млрд помощи ЕС из-за невыполненных обязательств — Finance.ua
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Украина может недополучить €1,5 млрд помощи ЕС из-за невыполненных обязательств

Казна и Политика
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Украина может недополучить €1,5 млрд помощи ЕС из-за невыполненных обязательств
Украина может недополучить €1,5 млрд помощи ЕС из-за невыполненных обязательств
Правительство Украины выполнило только 3 из 11 структурных маяков, предусмотренных Планом Ukraine Facility на второй квартал 2025 года. Поэтому государственный бюджет рискует недополучить до €1,5 млрд финансовой помощи от Европейского Союза.
Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии со ссылкой на ежемесячный мониторинг выполнения программы МВФ и помощи ЕС от консорциума аналитических центров RRR4U.

Среди невыполненных обязательств:

  • увеличение штата Высшего антикоррупционного суда;
  • реформа Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА);
  • реформирование территориальной организации исполнительной власти
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Аналитики подчеркивают, что даже регулярные выплаты по другим программам, в частности, ERA loans, не компенсируют потери от провала в исполнении Ukraine Facility. Особенно с учетом того, что расходы госбюджета вырастут на 400 млрд грн, часть из которых будет профинансирована за счет ОВГЗ под более чем 16% годовых.
«Как грантовая составляющая, так и проценты по кредитам в рамках Ukraine Facility уже заложены в бюджет ЕС. То есть для Украины стоимость этих кредитов составляет 0% годовых — все расходы по обслуживанию долга покрываются за счет вкладов стран-членов ЕС», — объясняет экономист Богдан Слуцкий.

Обязательства перед МВФ выполнены в срок

Все структурные маяки, согласованные с Международным валютным фондом на восьмой пересмотр программы, были выполнены. Это касается, в частности, интеграции плана приоритетных публичных инвестиций в бюджетный процесс.
Благодаря этому, Украина ожидает получить очередной транш от МВФ в размере $490 млн.
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Впрочем, эксперты отмечают, что общая ситуация с выполнением программы МВФ остается сложной. В частности, в случае таможенной реформы Украина еще раньше согласовала с Фондом перенос соответствующего структурного маяка с июня на конец года.
Напомним, Украина рассчитывает на дополнительные $1,9 млрд от МВФ до конца года. С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 12,8 млрд долларов бюджетной поддержки исключительно от МВФ.
В конце мая миссия Международного валютного фонда завершила работу в Киеве по восьмому пересмотру программы «Механизм расширенного финансирования» с Украиной. После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 0,37 млрд СПЗ (около 0,5 млрд долл. США в эквиваленте), а общая сумма выплат по программе достигнет 10,65 млрд долл. США. Общий размер программы остается неизменным (15,5 млрд долл. США).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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