Правительство изменило правила предоставления грантов Украинского ветеранского фонда — Finance.ua
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Правительство изменило правила предоставления грантов Украинского ветеранского фонда

Казна и Политика
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Правительство изменило правила предоставления грантов Украинского ветеранского фонда
Правительство изменило правила предоставления грантов Украинского ветеранского фонда
Кабинет Министров внес изменения в порядок использования государственных средств, предусмотренных для обеспечения деятельности предприятий, учреждений и организаций Министерства по делам ветеранов.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Правительство установило ограничения для участия в конкурсах лиц, уже получавших гранты от Украинского ветеранского фонда.
Среди исключений, в частности, случай подачи заявления на участие в конкурсе не ранее чем через три года с момента утверждения итогового отчета о выполнении договора о предоставлении бюджетного гранта, который они получили.
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Также разрешается принять участие в конкурсном отборе по направлению, не связанному с тем, по которому уже был реализован проект за счет полученного от Украинского ветеранского фонда гранта.
Кроме того, Кабмин ужесточил требования к общественным объединениям, претендующим на получение бюджетных грантов, в возможности получения бюджетного гранта исключительно общественными объединениями, в которых руководителем или членом коллегиального исполнительного органа является ветеран или член семьи ветерана.
Напомним, в приложении «Дія» запустили цифровое пространство для ветеранов — «Ветеран PRO». В настоящее время Ветеран PRO имеет шесть услуг:
  • поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц;
  • программа Ветеранский спорт;
  • подача заявки на программу «єОселя»;
  • доступ к «єВідновлення»;
  • подача заявления на установление статуса лица с инвалидностью в результате войны;
  • оформление субсидии.
Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил об изменениях для военнослужащих и ветеранов по кредитованию.
По материалам:
Finance.ua
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