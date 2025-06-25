Рада хоче спростити кредитування для військових: що пропонує Комітет — Finance.ua

Рада хоче спростити кредитування для військових: що пропонує Комітет Сьогодні 09:03 — Кредит&Депозит

Рада хоче спростити кредитування для військових: що пропонує Комітет

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про зміни для військовослужбовців і ветеранів щодо кредитування.

За словами депутата, до нього нещодавно звернулися із запитом на вирішення проблем із кредитами для військових. Після зустрічей із представниками ветеранських організацій він ініціював засідання комітету за участі профільних міністерств, НБУ та представників банків.

Зауважимо, відповідно до п. 15 ст.14 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців», банкам та іншим установам заборонено нараховувати відсотки, штрафи й пеню за кредитами військовослужбовцям, призваним під час мобілізації або тим, хто бере участь у заходах із захисту країни під час особливого періоду.

Кредитні ліміти на картках

Комітет планує звернутися до Кабміну та НБУ з такими пропозиціями:

банки, в яких військовим нараховують виплати, мають встановлювати кредитний ліміт на рівні середньої зарплати за останні три місяці;

НБУ, Мінфін та банки мають напрацювати механізм реалізації цього рішення, зокрема, через укладання відповідного меморандуму;

Кабмін має розглянути варіант компенсації банкам процентних ставок за кредитами для військових як альтернативу чинній забороні нараховувати відсотки.

Умови програми «єОселя»

У програмі пільгової іпотеки для військових пропонують:

збільшити фінансування програми, зокрема за рахунок скорочення неефективних державних ініціатив;

скасувати дискримінаційні умови для звільнених контрактників і родин загиблих військових;

запровадити пільгову ставку 3% річних на перші 10 років іпотеки для мобілізованих. З 11-го року ставка зростатиме до 6%.

Комітет пропонує обмежити доступ до пільгової іпотеки для тих, хто не брав безпосередньої участі в обороні країни. Йдеться про:

прокурорів Офісу Генпрокурора;

працівників НАБУ, ДБР, БЕБ;

співробітників Служби судової охорони та інших силових структур, які не перебували в районах бойових дій.

Комітет рекомендує Міноборони та Генштабу розробити вичерпний перелік документів, за якими банки зобов’язані надавати пільги військовим.

Програма «Доступні кредити 5−7-9%»

За словами нардепа, попри високий попит, доступ до фінансування залишається складним. Обсяг фінансування програми має бути збільшений. Джерелом коштів можуть стати скорочення витрат на неефективні програми Міністерства економіки.

Особливу увагу слід приділити спрощенню доступу до кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу. Саме ця галузь може стати одним із рушіїв зростання економіки.

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Від уряду та Національного банку очікують кроків для розвитку кредитування. Йдеться, зокрема, про:

розширення кредитування пріоритетних секторів економіки;

підтримку малого та середнього бізнесу;

підвищення якості кредитного портфеля;

зменшення кредитних ризиків.

Нагадаємо, нещодавно розгорілася дискусія щодо мораторію на нарахування штрафів та відсотків за кредитами для військовослужбовців. Клієнт monobank розказав, що після інформування ним банку про статус військовослужбовця той зменшив кредитну ставку до нуля, але одночасно знизив до нуля й кредитний ліміт.

Водночас у коментарях до цього посту зазначалося, що це проблема не лише monobank, а й багатьох великих банків. Співзасновник monobank Олег Гороховський теж заявив , що за схожою схемою працюють всі великі банки.

Банкіри закликають чітко врегулювати механізм пільгового кредитування військовослужбовців, зазначаючи, що фінансова система не витримає масової видачі безвідсоткових кредитів без визначеного джерела компенсації, як це встановлено законом.

Національний банк наголосив на необхідності формування спільної об’єктивної оцінки ситуації та вироблення можливих законодавчих ініціатив, спрямованих на збалансоване вирішення вказаного питання.

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