Військовим спростили отримання компенсації за оренду житла — Finance.ua

Військовим спростили отримання компенсації за оренду житла Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Військовим спростили отримання компенсації за оренду житла

Уряд оновив Порядок виплати грошової компенсації для захисників України, які орендують житло. Подання заяви спростили, а коло осіб, які можуть скористатися цією компенсацією, розширили.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що змінилося

1. Новий спосіб подачі документів

Відтепер заяву на виплату компенсації разом із пакетом документів можна подати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Подавати можна:

за місцем задекларованого або зареєстрованого проживання (перебування),

або за фактичним місцем проживання.

Також передбачено електронний формат подання документів.

2. Алгоритм обробки документів

Адміністратори ЦНАПів у паперовій формі передають заяви до відповідного місцевого органу, що відповідає за ветеранську політику.

Після розгляду заяви цей орган має проінформувати ЦНАП про результати розгляду, а також повідомити про прийняте рішення.

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3. Розширено список тих, хто може подати заяву

До переліку осіб, які мають право на компенсацію, додано поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які брали участь в обороні України, були звільнені зі служби та ще не мають статусу УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Таким заявникам потрібно додати до пакету документів:

копію військово-облікового документа,

копію наказу про виключення із списків особового складу органу поліції, служби цивільного захисту.

за оренду ними житлових приміщень. Таку компенсацію передбачили для тих, хто: Нагадаємо, 7 березня Кабінет Міністрів затвердив порядок виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,Таку компенсацію передбачили для тих, хто:

є власниками житла, пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій;

житло яких розташоване на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих рф територіях;

отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторіях, розташованих на відстані понад 15 км від місця проживання.

Суми компенсацій

Розміри виплат залежать від місця, де захисник чи захисниця орендує житло:

Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткових мінімуми — зараз це 6 056 грн;

обласні центри — 1,5 ПМ — 4 542 грн;

інші населені пункти — 1 ПМ — 3 028 грн.

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