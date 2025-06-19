Військовим спростили отримання компенсації за оренду житла — Finance.ua

Військовим спростили отримання компенсації за оренду житла
Уряд оновив Порядок виплати грошової компенсації для захисників України, які орендують житло. Подання заяви спростили, а коло осіб, які можуть скористатися цією компенсацією, розширили.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Що змінилося
1. Новий спосіб подачі документів
Відтепер заяву на виплату компенсації разом із пакетом документів можна подати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).
Подавати можна:
- за місцем задекларованого або зареєстрованого проживання (перебування),
- або за фактичним місцем проживання.
Також передбачено електронний формат подання документів.
2. Алгоритм обробки документів
Адміністратори ЦНАПів у паперовій формі передають заяви до відповідного місцевого органу, що відповідає за ветеранську політику.
Після розгляду заяви цей орган має проінформувати ЦНАП про результати розгляду, а також повідомити про прийняте рішення.
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3. Розширено список тих, хто може подати заяву
До переліку осіб, які мають право на компенсацію, додано поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які брали участь в обороні України, були звільнені зі служби та ще не мають статусу УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Таким заявникам потрібно додати до пакету документів:
- копію військово-облікового документа,
- копію наказу про виключення із списків особового складу органу поліції, служби цивільного захисту.
Нагадаємо, 7 березня Кабінет Міністрів затвердив порядок виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за оренду ними житлових приміщень. Таку компенсацію передбачили для тих, хто:
- є власниками житла, пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій;
- житло яких розташоване на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих рф територіях;
- отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторіях, розташованих на відстані понад 15 км від місця проживання.
Суми компенсацій
Розміри виплат залежать від місця, де захисник чи захисниця орендує житло:
- Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткових мінімуми — зараз це 6 056 грн;
- обласні центри — 1,5 ПМ — 4 542 грн;
- інші населені пункти — 1 ПМ — 3 028 грн.
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