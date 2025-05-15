ВР прийняла законопроєкт про щомісячні грошові виплати захисникам та членам сімей загиблих Героїв — Finance.ua

ВР прийняла законопроєкт про щомісячні грошові виплати захисникам та членам сімей загиблих Героїв Сьогодні 17:22

ВР прийняла законопроєкт про щомісячні грошові виплати захисникам та членам сімей загиблих Героїв

Верховна Рада України 15 травня 2025 року схвалила у першому читанні за основу проєкту Закону про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» (реєстр. № 13164 ).

Що це означає

Стаття 4 Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» визначає розміри щомісячних грошових виплат деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Законопроєкт спрямований на усунення прогалин у Законі щодо невизначеності розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, що зумовлює громадян звертатися до суду.

Проєктом Закону пропонується внесення змін до пункту 4 частини першої статті 4 Закону та передбачити, що членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється дія цього Закону, щомісячна грошова виплата, яка призначається на двох та більше членів сім’ї, виплачується рівними частками.

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пропонується збільшити розміри щомісячних грошових виплат деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, шляхом внесення відповідних змін до частини першої статті 4 зазначеного Закону. Водночас, на відміну від основного законопроекту за реєстр. № 13164, законопроектом за реєстр. № 13164−1 шляхом внесення відповідних змін до частини першої статті 4 Законудеяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, шляхом внесення відповідних змін до частини першої статті 4 зазначеного Закону.

«Парламент доручив Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, основних положень проекту Закону України про внесення зміни до статті 4 Закону України „Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян“ (реєстр. № 13164−1), поданого народним депутатом України Тимошенко Ю.В. та ін., та внести його на розгляд у другому читанні», — зазначає пресслужба ВРУ.

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