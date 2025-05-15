ВР прийняла законопроєкт про щомісячні грошові виплати захисникам та членам сімей загиблих Героїв — Finance.ua
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ВР прийняла законопроєкт про щомісячні грошові виплати захисникам та членам сімей загиблих Героїв

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ВР прийняла законопроєкт про щомісячні грошові виплати захисникам та членам сімей загиблих Героїв
ВР прийняла законопроєкт про щомісячні грошові виплати захисникам та членам сімей загиблих Героїв
Верховна Рада України 15 травня 2025 року схвалила у першому читанні за основу проєкту Закону про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» (реєстр. № 13164).

Що це означає

Стаття 4 Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» визначає розміри щомісячних грошових виплат деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Законопроєкт спрямований на усунення прогалин у Законі щодо невизначеності розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, що зумовлює громадян звертатися до суду.
Проєктом Закону пропонується внесення змін до пункту 4 частини першої статті 4 Закону та передбачити, що членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється дія цього Закону, щомісячна грошова виплата, яка призначається на двох та більше членів сім’ї, виплачується рівними частками.
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Водночас, на відміну від основного законопроекту за реєстр. № 13164, законопроектом за реєстр. № 13164−1 шляхом внесення відповідних змін до частини першої статті 4 Закону пропонується збільшити розміри щомісячних грошових виплат деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, шляхом внесення відповідних змін до частини першої статті 4 зазначеного Закону.
«Парламент доручив Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, основних положень проекту Закону України про внесення зміни до статті 4 Закону України „Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян“ (реєстр. № 13164−1), поданого народним депутатом України Тимошенко Ю.В. та ін., та внести його на розгляд у другому читанні», — зазначає пресслужба ВРУ.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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