Ветеранскому бизнесу банкиры обещают скидки по кредитам — Finance.ua

Ветеранскому бизнесу банкиры обещают скидки по кредитам Сегодня 16:34 — Кредит&Депозит

Ветеранскому бизнесу банкиры обещают скидки по кредитам

Банки вводят отдельные программы поддержки для ветеранов, снижая нагрузку на бизнес благодаря компенсации процентных ставок.

В то же время аграрии все чаще выбирают банки, которые могут предложить дополнительную выгоду — прежде всего, гранты от ЕБРР или кешбэки.

Об этом рассказали эксперты на круглом столе «Мобилизация вызовов: как малому бизнесу получить кредит во время войны», проведенного «Финансовым клубом».

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«Мы внедрили ветеранские программы — поддерживаем бизнес, основанный ветеранами. За счет банковских средств компенсируем часть процентной ставки. Также заключаем договоры с местными властями, чтобы дополнительно уменьшить финансовую нагрузку для клиентов малого и среднего бизнеса», — сообщила директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Глобус» Оксана Шульга.

«Есть „5−7-9%“ и региональные программы, когда государственные администрации частично компенсируют проценты или предоставляют дополнительное финансирование для развития местного бизнеса», — добавил директор департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олег Федоренко.

Отдельная категория клиентов — аграрии.

По словам банкиров, они теперь выбирают банк не по ставке, а по наличию грантовой поддержки.

«Клиенты начинают разговор с вопроса: „Есть ли у вас грант от ЕБРР?“ Если ответ „да“ — только тогда интересуются условиями. кешбэк. И только потом — об условиях», — сказала Ольга Волкова.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил , что благодаря выданным на прошлой неделе 1,8 млрд грн новых льготных кредитов количество займов возросло до почти 115,7 тысяч, а общая их сумма составила 401,5 млрд грн

Справка Finance.ua:

программа «Доступные кредиты 5−7-9%» является составляющей политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» и направлена ​​на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса через удешевление кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий;

программа реализуется через Фонд развития предпринимательства и уполномоченные банки;

на сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков.

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