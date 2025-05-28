Фінансування за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» перевищило 400 млрд грн — Finance.ua

Фінансування за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» перевищило 400 млрд грн Сьогодні 09:04 — Кредит&Депозит

Фінансування за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» перевищило 400 млрд грн

Завдяки виданим на минулому тижні 1,8 млрд грн нових пільгових кредитів кількість позик зросла до майже 115,7 тисяч, а загальна їх сума склала 401,5 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Запущена на початку 2020 року як програма підтримки насамперед малого бізнесу, «5−7-9%» масштабувалася під час пандемії Covid-19, але найбільш вагомого значення набула вже під час повномасштабної війни.

Після 24 лютого 2022 року видано понад 80,8 тисячі позик (69,9% від загальної кількості від старту програми) на суму 311,8 млрд грн (77,7% від загальної суми за час дії програми), у тому числі за такими напрямами:

76,46 млрд грн — на поповнення оборотного капіталу (24,5% від загального суми кредитів воєнного часу);

57,30 млрд грн — на антивоєнні цілі (18,4%);

47,36 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників (15,2%);

41,83 млрд грн — фінансування інвестиційних програм (13,4%);

38,37 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції (12,3%);

34,63 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику (11,1%).

Нині програма «5−7-9%» є головним драйвером кредитування в Україні.

Водночас Гетманцев вкотре наголосив, що Україні потрібно ще більше уваги приділяти й іншим напрямам кредитування за важливими для держави напрямками.

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«Маю на увазі кредитування оборонно-промислового комплексу (який за умови покращання доступу до фінансування та часткового дозволу на експортні операції може суттєво наростити виробництво та поліпшити свою економіку) та іпотечне кредитування (де, якщо вивести за дужки державну програму єОселя, на жаль, ситуація доволі складна, особливо ураховуючи масштаби пошкоджень і руйнувань у житловому секторі).

У рамках програми «5−7-9%» треба посилювати фокус на такому напрямі, як кредитування бізнесу в регіонах з високим ступенем безпекового ризику (прифронтових територіях), адже там зі зрозумілих причин йому практично немає альтернативи", — написав чиновник.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, програма «Доступні кредити 5−7-9%» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій;

програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки;

на сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «ПриватБанк» (53,2 тис.), «Ощадбанк» (17,6 тис.) та «Укргазбанк» (6,3 тис.).

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