Уряд розширив кредитну програму «5−7−9» — Finance.ua

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Уряд розширив кредитну програму «5−7−9»

Кредит&Депозит
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Уряд розширив кредитну програму «5−7−9»
Уряд розширив кредитну програму «5−7−9»
Кабінет Міністрів розширив сферу дії кредитної програми «5−7-9». Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Відновлення енергетики та розбудова децентралізованої генерації — пріоритет уряду. Ми вже радикально скоротили терміни погоджень на приєднання до електромереж та газорозподільчих систем, мінімізували кількість необхідних документів, скасували процедуру відведення землі та оцінку впливу на довкілля. Менше бюрократії, щоб прискорити рішення», — відзначив очільник уряду.
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Прем’єр-міністр підкреслив, що доступ до ліквідності є ключовою передумовою реалізації таких проектів із децентралізації енергосистеми. Так, у спільній роботі з НБУ опрацьовується програма безвідсоткового кредитування для встановлення домогосподарствами сонячних панелей та вітрових установок.
Шмигаль зауважив, що зараз генератори стали засобами першої необхідності для людей та бізнесу.
Згідно з роз’ясненням Міністерства охорони здоров’я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться.
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У зв’язку з цим прем’єр-міністр доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання.
За матеріалами:
Finance.ua
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