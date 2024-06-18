В Україні здешевшають кредити для бізнесу: деталі — Finance.ua

В Україні здешевшають кредити для бізнесу: деталі Сьогодні 19:00 — Кредит&Депозит

В Україні здешевшають кредити для бізнесу: деталі, www.freepik.com

Після зниження облікової ставки до 13% та запровадження Нацбанком Стратегії кредитування банки зможуть суттєво знизити ставки за кредитами підприємствам найбільш стратегічних галузей економіки.

Таку думку висловила перша заступниця голови правління «Глобус Банку» Олена Дмітрієва.

За її словами, державні банки кредитуватимуть переважно великі підприємства та державні інституції. Водночас комерційні банки зосередяться в основному на кредитуванні малого та середнього бізнесу.

«Особливий акцент буде зроблено на страхуванні воєнних ризиків при наданні кредитів підприємствам на деокупованих територіях та територіях, які найбільше постраждали від збройної агресії. Це дасть змогу більшій кількості банків долучитися до Стратегії кредитування», — підкреслила Дмітрієва.

Вона нагадала, що за результатами Ukraine Recovery Conference 2024, що відбулася в Берліні, було укладено близько 110 міжнародних угод на суму понад $16 млрд.

Експертка припускає, що завдяки цьому найближчим часом будуть запроваджені нові державні кредитні програми, спрямовані якраз на кредитування стратегічних галузей: енергетики, оборонно-промислового комплексу, сільського господарства, а також на придбання енергоефективного обладнання для бізнесу.

Національний банк знизив облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня. Цьому сприяли все ще стримані показники інфляції, триваюче поліпшення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки.

Раніше директорка департаменту малого та середнього бізнесу «Глобус Банку» Оксана Шульга прогнозувала, що протягом квітня-червня ставки за цільовими банківськими кредитами для малого та середнього бізнесу без врахування пільгових державних програм можуть знизитися до 15−17% річних.

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УНІАН За матеріалами:

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