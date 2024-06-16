У травні зріс обсяг кредитування бізнесу — Finance.ua

У травні зріс обсяг кредитування бізнесу Сьогодні 08:01 — Кредит&Депозит

У травні зріс обсяг кредитування бізнесу

У травні приріст гривневих кредитів бізнесу за місяць становив 1,4%, або 7,3 млрд грн до 535,9 млрд грн.

Про це пише Forbes з посиланням на дані Національного банку України.

У річному вимірі зростання прискорилося із 6,3% до 8,6%.

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Загалом у травні обсяг кредитів зріс на 1,7%, або на 17,4 млрд грн до 1,04 трлн грн, порівняно із квітнем.

Приріст гривневих кредитів домашніми господарствами (крім фізичних осіб — підприємців) у травні становив 1,9% порівняно із попереднім місяцем, або 4,3 млрд грн до 233,8 млрд грн.

Водночас загальний обсяг коштів клієнтів у банках у травні збільшився на 1,4% за місяць, або на 35,6 млрд грн. Таким чином, клієнти тримають в українських банках вже понад 2,5 трлн грн.

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Зокрема, домашні господарства збільшили залишки коштів на гривневих рахунках за місяць на 14,9 млрд грн, або 2,1%. Зростання коштів населення на рахунках у наційональній валюті у річному вимірі становить 21,3%.

Кошти на рахунках українців в іноземній валюті у травні практично не зростали: приріст становив лише 0,2% за місяць та 3,9% у річному вимірі.

Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності (РФС) на засіданні 6 червня 2024 року схвалила Стратегію з розвитку кредитування.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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