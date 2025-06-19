Почему льготные кредиты «5−7−9%» угрожают банкам убытками — мнения экспертов Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

Почему льготные кредиты «5−7−9%» угрожают банкам убытками — мнения экспертов

Программа льготного кредитования «5−7-9%» становится экономически невыгодной для банков: государство ограничило маржу и задерживает компенсации, что уменьшает прибыльность банков и приводит к убыткам.

Об этом рассказали эксперты в ходе круглого стола «Мобилизация вызовов: как малому бизнесу получить кредит во время войны», проведенного « Финансовым клубом ».

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«Платежная дисциплина Фонда развития предпринимательства была достаточно низкой — задержки с компенсациями процентов доходили до пяти-шести месяцев. Это убытки для банков. А после последних изменений ставок она вообще стала убыточна. И клиенты, и банки это понимают», — заявил директор департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олег Федоренко.

Правительство ограничило маржу банков по льготным кредитам.

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«Изменения, которые произошли в программе, нам не помогают сейчас. Были ограничены суммы — клиенты хотели бы получить больше, но не могут. Кроме того, в июне снизили ставку, по которой мы можем финансировать клиентов, до уровня ниже учетной. И это просто не имеет экономического смысла», — говорит директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова.

По ее словам, при этом для клиентов ставка осталась на уровне 13%. «А для банков ставка снизилась на 2% для финансирования оборотных средств. Сейчас банки решают, что с этим делать, потому что финансировать меньше учетной нецелесообразно», — отметила Ольга Волкова.

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сказала , что общий суммарный капитал в банковской системе Украины позволяет увеличить существующие объемы кредитования на 1 триллион гривен.

По словам Рожковой, несмотря на то, что у каждого банка в Украине есть свои лимиты на объемы кредитования «в одни руки», финансирование масштабных проектов возможно.

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