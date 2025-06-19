Рожкова: банки могут выдать кредитов еще на 1 триллион гривен — Finance.ua

Рожкова: банки могут выдать кредитов еще на 1 триллион гривен
Общий суммарный капитал в банковской системе Украины позволяет увеличить существующие объемы кредитования на 1 триллион гривен.
Об этом сообщает заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
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По словам Рожковой, несмотря на то, что у каждого банка в Украине есть свои лимиты на объемы кредитования «в одни руки», финансирование масштабных проектов возможно, в частности, за счет консорциумного кредитования, которое предполагает объединение ресурсов нескольких банков. С начала полномасштабной войны в Украине реализовано уже два крупных проекта за счет консорциумного кредитования.
«Является ли это (лимиты банков — Ред.) непреодолимой проблемой для того, чтобы банки могли финансировать крупные проекты? По моему мнению, — нет. Во-первых, банки начали реализовывать проекты по консорциумному кредитованию. И это не только государственные банки. Такое кредитование происходит на базе частных банков, но государственные банки принимают участие в этих консорциумах», — рассказала заместитель главы НБУ.
По ее словам, это прекрасно организованный процесс, позволяющий банкам предоставлять кредиты в объемах, значительно превышающих лимиты каждого из этих банков. Таким образом банки могут финансировать очень большие и дорогостоящие проекты.
«Также есть практика, когда наши международные партнеры — международные финансовые организации, а до полномасштабной войны иногда и материнские структуры украинских банков с иностранным капиталом — напрямую кредитовали проекты в Украине, когда капитала отечественного банка было недостаточно для соблюдения норматива по максимальному размеру кредита в одни руки», — рассказала Рожкова.
Также Рожкова напомнила о существовании инструмента так называемых кредитных гарантий, уменьшающего кредитные риски для банков. «Сейчас этот инструмент активно предлагают ЕБРР и международная финансовая корпорация. Появляются предложения от других международных финансовых организаций», — уверяет она.
Так что потенциал кредитования у банковского сектора есть.
Кроме того, уверена заместитель главы НБУ, после того как НБУ реализует основные шаги стратегии, направленной на запуск таких инструментов, как секьюритизация и покрытые гарантиями бонды, потенциал рынка по привлечению капитала для инвестиции значительно возрастет.
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