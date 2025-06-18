Рожкова: подавляющая часть средств, предназначенных для финансирования обороноспособности, возвращается в банковский сектор — Finance.ua

Рожкова: подавляющая часть средств, предназначенных для финансирования обороноспособности, возвращается в банковский сектор Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Рожкова: подавляющая часть средств, предназначенных для финансирования обороноспособности, возвращается в банковский сектор

Большинство средств, которые правительство привлекает для финансирования обороноспособности, возвращаются в банковский сектор в виде выплат военным.

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Большинство средств, которые привлекает сегодня правительство для финансирования обороноспособности, возвращаются в банковский сектор в виде выплат военным. Таким образом не «высушивается» ликвидность банковского сектора. — сообщила Рожкова.

Она также добавила, что доля облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возросла по сравнению с довоенным периодом.

«В структуре банковских балансов доля вложений в ОВГЗ находится на уровне чуть больше довоенного уровня. Это примерно 26−27% в структуре банковских балансов. До войны это было чуть более 20%», — отметила Рожкова.

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По словам Рожковой, сейчас структура балансов НБУ выглядит приемлемой даже несмотря на значительные объемы финансирования дефицита бюджета из-за покупки ОВГЗ.

Сейчас, несмотря на значительные объемы финансирования дефицита бюджета из-за покупки ОВГЗ, структура балансов выглядит приемлемой даже несмотря на точку зрения различных экономических теорий и подходов.

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Рожкова также выразила надежду, что в 2025 году кредитный портфель будет расти такими же темпами. Она добавила, что на данный момент не видит на этом направлении рисков для финансовой стабильности.

«Мы ожидаем, что в 2025 году кредитный портфель будет расти такими же темпами — 20−25%. Это будет балансировать вложения в ОВГЗ. Мы здесь не видим рисков для финансовой стабильности», — подытожила Рожкова.

УНН По материалам:

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