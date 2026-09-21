Переход на единый налог с 1 октября: какие отчеты подавать ФЛП за 9 месяцев Сегодня 21:02 — Казна и Политика Декларацию необходимо подать в течение 40 календарных дней

Предприятия, которые с 1 октября 2026 года переходят из общей системы налогообложения на единый налог третьей группы, должны подать последнюю декларацию по налогу на прибыль за период пребывания на общей системе. В этом случае отчетным периодом будет 9 месяцев 2026 года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Когда подавать декларацию по налогу на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль подается за отчетный период, предшествующий кварталу перехода на упрощенную систему налогообложения. Для предприятий, переходящих на единый налог с 1 октября 2026 года, таким периодом является 9 месяцев 2026 года.

Дополнительные деньги могут быть на вашем счету уже сегодня. Кредиты онлайн. Много предложений, можно сравнить условия. Каталог на Finance.ua.

Декларацию необходимо подать в течение 40 календарных дней после окончания отчетного периода.

После перехода на единый налог предприятие освобождается от начисления и уплаты налога на прибыль.

Как перейти на упрощенную систему налогообложения

Субъект хозяйствования, уплачивающий другие налоги и сборы, может перейти на упрощенную систему налогообложения, подав соответствующее заявление в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала.

Такой переход можно осуществить один раз в течение календарного года.

Регистрация предприятия как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.

Какую отчетность подавать за 9 месяцев 2026 года

Для субъектов хозяйствования, которые переходят с уплаты других налогов и сборов на единый налог, первый налоговый (отчетный) период начинается с первого числа месяца, следующего за следующим налоговым (отчетным) кварталом, в котором человек зарегистрирован плательщиком единого налога, и заканчивается последним календарным днем ​​последнего месяца такого периода.

В то же время плательщик налога на прибыль, переходящий на упрощенную систему налогообложения в середине года, должен подать отчетность за период пребывания на общей системе налогообложения до перехода на единый налог.