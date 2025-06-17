255 млрд грн: такую ​​сумму заработали банки с начала войны (инфографика) — Finance.ua

255 млрд грн: такую сумму заработали банки с начала войны (инфографика)
Как свидетельствуют данные НБУ, банки заработали почти 255 млрд гривен с начала войны.
За 1-й квартал этого года банковский сектор получил 40 млрд гривен прибыли. Из них 65,7 процентов сформировали государственные банки, включая ПриватБанк.
- В 2023 году платежеспособные банки получили 86,5 млрд гривен чистой прибыли.
- В 2024 году банки получили 103,7 млрд гривен чистой прибыли ввиду роста объема кредитов и вложений в ОВГЗ, что на 25% больше по сравнению с 2023 годом (прибыль составила 83 млрд гривен).
Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Национальный банк пока не обсуждает вопрос дополнительного налогообложения банков в 2025 году.
Пышный напомнил, что финансовый и страховой сектор обеспечивает около 10% всех поступлений в государственный бюджет. По его словам, это одна из самых прозрачных и эффективных сфер экономики Украины.
Глава НБУ подчеркнул, что украинские банки остаются прибыльными, ликвидными и конкурентоспособными, а потому важно сохранять прогнозируемость налоговой политики.
Справка Finance.ua:
- Украинцы все чаще получают возмещение по вкладам в обанкротившихся банках через приложение «Дія». Фонд гарантирования вкладов физлиц напомнил, что услуга действует с октября 2023 года. С тех пор физическим лицам и ФЛП уже выплатили более 47 миллионов гривен.
- По данным НБУ за апрель число вкладов в украинских банках выросло на 141,33 тыс. до 70,6 млн. Денег на вклады украинцы принесли 35,49 млрд грн, и всего, по состоянию на 1.05, держали в банках 1,43 трлн грн, примерно половина — 510,02 млрд грн. принесли 9,99 млрд. грн.).
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