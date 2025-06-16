Через «Дію» вже виплатили понад 47 млн грн вкладникам збанкрутілих банків: як отримати кошти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через «Дію» вже виплатили понад 47 млн грн вкладникам збанкрутілих банків: як отримати кошти

Особисті фінанси
139
Через «Дію» вже виплатили понад 47 млн грн вкладникам збанкрутілих банків: як отримати кошти
Через «Дію» вже виплатили понад 47 млн грн вкладникам збанкрутілих банків: як отримати кошти
Українці дедалі частіше отримую відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках через застосунок «Дія».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб нагадав, що послуга діє з жовтня 2023 року. З того часу фізичним особам і ФОП уже виплатили понад 47 мільйонів гривень.

Як працює послуга

Онлайн-послуга дає змогу отримати компенсацію за вкладами (включно з коштами на поточних рахунках) у банках, які ліквідує Фонд, без потреби особисто відвідувати фінансову установу.
Для цього потрібно:
  1. Увійти в застосунок «Дія»;
  2. У розділі «Сервіси» вибрати пункт «Повернення вкладів»;
  3. Зазначити банк, у якому був рахунок (процедура повторюється окремо для кожного банку);
  4. Обрати картку єПідтримка від одного з банків-агентів або відкрити її в «Дії»;
  5. Перевірити дані та суму компенсації;
  6. Підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.

Читайте також: Найбільш привабливі депозити червня 2025 року

Після цього заява автоматично надходить до банку-агента, і кошти перераховуються практично миттєво.
Станом на червень 2025 року послугу надають п’ять банків-агентів Фонду. Їхній перелік доступний на сайті Фонду гарантування вкладів.

Сума відшкодування

У період воєнного стану та ще три місяці після його завершення держава гарантує вкладникам повернення всієї суми вкладів разом із нарахованими відсотками.
До повномасштабного вторгнення максимальна сума становила 200 тис. грн, а через три місяці після скасування воєнного стану становитиме 600 тис. грн.

Читайте також: Відшкодувати вклад онлайн через Дію

Нагадаємо, директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай вважає, що в Україні має бути як розширено коло учасників системи гарантування, а також збільшено суму гарантованих виплат. Щодо суми гарантованого відшкодування, то її має бути підвищено до 100 тисяч євро.
За даними НБУ за квітень число вкладів в українських банках зросло на 141,33 тис до 70,6 млн. Грошей на вклади українці принесли 35,49 млрд грн, і всього, станом на 1.05, тримали в банках 1,43 трлн грн, приблизно половина — 510,02 млрд грн — у ВКВ (за квітень на валютні вклади фізособи принесли 9,99 млрд грн).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems