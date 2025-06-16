Через «Дію» вже виплатили понад 47 млн грн вкладникам збанкрутілих банків: як отримати кошти — Finance.ua

Через «Дію» вже виплатили понад 47 млн грн вкладникам збанкрутілих банків: як отримати кошти Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Через «Дію» вже виплатили понад 47 млн грн вкладникам збанкрутілих банків: як отримати кошти

Українці дедалі частіше отримую відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках через застосунок «Дія».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб нагадав , що послуга діє з жовтня 2023 року. З того часу фізичним особам і ФОП уже виплатили понад 47 мільйонів гривень.

Як працює послуга

Онлайн-послуга дає змогу отримати компенсацію за вкладами (включно з коштами на поточних рахунках) у банках, які ліквідує Фонд, без потреби особисто відвідувати фінансову установу.

Для цього потрібно:

Увійти в застосунок «Дія»; У розділі «Сервіси» вибрати пункт «Повернення вкладів»; Зазначити банк, у якому був рахунок (процедура повторюється окремо для кожного банку); Обрати картку єПідтримка від одного з банків-агентів або відкрити її в «Дії»; Перевірити дані та суму компенсації; Підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.

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Після цього заява автоматично надходить до банку-агента, і кошти перераховуються практично миттєво.

Станом на червень 2025 року послугу надають п’ять банків-агентів Фонду. Їхній перелік доступний на сайті Фонду гарантування вкладів.

Сума відшкодування

У період воєнного стану та ще три місяці після його завершення держава гарантує вкладникам повернення всієї суми вкладів разом із нарахованими відсотками.

До повномасштабного вторгнення максимальна сума становила 200 тис. грн, а через три місяці після скасування воєнного стану становитиме 600 тис. грн.

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100 тисяч євро. Нагадаємо, директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай вважає , що в Україні має бути як розширено коло учасників системи гарантування, а також збільшено суму гарантованих виплат. Щодо суми гарантованого відшкодування, то її має бути підвищено до

За даними НБУ за квітень число вкладів в українських банках зросло на 141,33 тис до 70,6 млн. Грошей на вклади українці принесли 35,49 млрд грн, і всього, станом на 1.05, тримали в банках 1,43 трлн грн, приблизно половина — 510,02 млрд грн — у ВКВ (за квітень на валютні вклади фізособи принесли 9,99 млрд грн).

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