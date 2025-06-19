В НКЦБФР предложили инструмент, который поможет сделать жилье более доступным в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НКЦБФР предложили инструмент, который поможет сделать жилье более доступным в Украине

Кредит&Депозит
35
В НКЦБФР предложили инструмент, который поможет сделать жилье более доступным в Украине
В НКЦБФР предложили инструмент, который поможет сделать жилье более доступным в Украине
Внедрение секьюритизации поможет наладить эффективную систему ипотечного кредитования в Украине.
Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов на конференции «На пути разработки Государственной стратегии жилищной политики», организованной Минразвития при поддержке Всемирного банка.

Как это работает

Чтобы строить больше жилья, нужно массовое кредитование населения. Но банкам важно, чтобы выданные кредиты можно было быстро «превратить» в ликвидные финансовые инструменты. Секьюритизация этим и занимается: она позволяет собрать ипотечные кредиты в пакеты и превратить их в облигации, которые могут покупать инвесторы.
Читайте также
В предложенной модели есть три главных элемента:
  • финансовые инструменты для строительства, например Институты совместного инвестирования, целевые облигации, фонды финансирования строительства и деривативные контракты;
  • ипотечные кредиты, предоставляемые под наблюдением Нацбанка;
  • механизм секьюритизации, позволяющий банкам возвращать денежные средства и уменьшать риски.
По мнению Магомедова, именно такая схема позволяет эффективно двигать деньги между банками, девелоперами и инвесторами, не перегружая госбюджет и открывая рынок для частного капитала.

Какие изменения уже стартовали

Украина уже сделала первые шаги, в частности:
  • принят Закон Украины «О рейтинговании»;
  • утверждена Концепция введения законодательной базы по облигациям с покрытием и секьюритизации в Украине;
  • разрабатывается профильный законопроект при поддержке Всемирного банка и ЕБРР.
Читайте также
Предполагается, что новый механизм позволит активнее выдавать ипотеку, в частности, для ветеранов, многодетных семей и внутренне перемещенных лиц.
В Комиссии подчеркивают, что для запуска этой модели требуются четкие законы, обновление налоговых норм и сотрудничество с банками.
Напомним, по данным НБУ, количество сделок по покупке жилья в Украине растет медленно. За IV квартал 2024 — I квартал 2025 года их стало лишь на 8% больше, чем за тот же период годом ранее. Преобладает покупка старого жилья: три из четырех квартир построены более 15 лет назад. Средняя площадь квартиры остается около 48 м², а дома — 70 м².
Читайте также
Также в Украине планируется запустить программу, которая позволит переселенцам приобрести жилье вместо утраченного на временно оккупированных территориях. Соответствующую программу жилищной поддержки Украина обсуждает со Всемирным банком
В половине 2025 года в Украине могут снизиться ставки по кредитам. Речь идет, прежде всего, об ипотеке, автокредитах и ​​потребительском кредитовании. Средняя ставка может упасть на 1 процентный пункт до 17−18% годовых. Это означает возврат к уровню 2024 года. В то же время это также может сделать депозиты менее прибыльными, отмечал вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems