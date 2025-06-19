В НКЦБФР предложили инструмент, который поможет сделать жилье более доступным в Украине — Finance.ua

В НКЦБФР предложили инструмент, который поможет сделать жилье более доступным в Украине Сегодня 08:02 — Кредит&Депозит

В НКЦБФР предложили инструмент, который поможет сделать жилье более доступным в Украине

Внедрение секьюритизации поможет наладить эффективную систему ипотечного кредитования в Украине.

Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов на конференции «На пути разработки Государственной стратегии жилищной политики», организованной Минразвития при поддержке Всемирного банка.

Как это работает

Чтобы строить больше жилья, нужно массовое кредитование населения. Но банкам важно, чтобы выданные кредиты можно было быстро «превратить» в ликвидные финансовые инструменты. Секьюритизация этим и занимается: она позволяет собрать ипотечные кредиты в пакеты и превратить их в облигации, которые могут покупать инвесторы.

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В предложенной модели есть три главных элемента:

финансовые инструменты для строительства, например Институты совместного инвестирования, целевые облигации, фонды финансирования строительства и деривативные контракты;

ипотечные кредиты, предоставляемые под наблюдением Нацбанка;

механизм секьюритизации, позволяющий банкам возвращать денежные средства и уменьшать риски.

По мнению Магомедова, именно такая схема позволяет эффективно двигать деньги между банками, девелоперами и инвесторами, не перегружая госбюджет и открывая рынок для частного капитала.

Какие изменения уже стартовали

Украина уже сделала первые шаги, в частности:

принят Закон Украины «О рейтинговании»;

утверждена Концепция введения законодательной базы по облигациям с покрытием и секьюритизации в Украине;

разрабатывается профильный законопроект при поддержке Всемирного банка и ЕБРР.

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Предполагается, что новый механизм позволит активнее выдавать ипотеку, в частности, для ветеранов, многодетных семей и внутренне перемещенных лиц.

В Комиссии подчеркивают, что для запуска этой модели требуются четкие законы, обновление налоговых норм и сотрудничество с банками.

Напомним, по данным НБУ, количество сделок по покупке жилья в Украине растет медленно. За IV квартал 2024 — I квартал 2025 года их стало лишь на 8% больше, чем за тот же период годом ранее. Преобладает покупка старого жилья: три из четырех квартир построены более 15 лет назад. Средняя площадь квартиры остается около 48 м², а дома — 70 м².

Также в Украине планируется запустить программу, которая позволит переселенцам приобрести жилье вместо утраченного на временно оккупированных территориях. Соответствующую программу жилищной поддержки Украина обсуждает со Всемирным банком

В половине 2025 года в Украине могут снизиться ставки по кредитам. Речь идет, прежде всего, об ипотеке, автокредитах и ​​потребительском кредитовании. Средняя ставка может упасть на 1 процентный пункт до 17−18% годовых. Это означает возврат к уровню 2024 года. В то же время это также может сделать депозиты менее прибыльными, отмечал вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов.

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