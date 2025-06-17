ВПО зможуть отримати компенсації за втрачене житло на ТОТ — Finance.ua

ВПО зможуть отримати компенсації за втрачене житло на ТОТ Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

ВПО зможуть отримати компенсації за втрачене житло на ТОТ

В Україні планують запустити програму, яка дозволить переселенцям придбати житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях. Відповідну програму житлової підтримки Україна обговорює зі Світовим Банком.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Програма передбачає надання житлових ваучерів, які можна буде використати за одним із напрямків:

на придбання житла;

перший внесок за іпотекою;

або погашення іпотечного кредиту.

Спершу пріоритет в рамках нової програми матимуть такі ВПО:

учасники бойових дій,

багатодітні та родини загиблих захисників,

особи з інвалідністю,

діти-сироти.

А на завершальному етапі програмою зможуть скористатися усі ВПО.

Результати ініціативи HOPE

Під час зустрічі представників Мінрозвитку та Світового банку поговорили і про реалізацію ініціативи HOPE «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей», яка стала одним із ключових елементів урядової політики у сфері відновлення житлового фонду.

«HOPE став інструментом, який дозволяє допомагати швидко, прозоро і в масштабах всієї країни. Сьогодні ми говоримо про розширення цього проекту і готуємо нові рішення. Мова йде про нову програму підтримки для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Вона має дати людям можливість придбати житло замість втраченого на ТОТ. Це про справедливість і про державну відповідальність», — зазначив міністр розвитку Олексій Кулеба.

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Завдяки цьому проєкту вже понад 94 тисячі українських родин отримали компенсації для відновлення пошкодженого житла через механізм єВідновлення. У травні Світовий банк та Мінрозвитку підписали угоду про додаткове фінансування в обсязі 84 млн доларів, що дозволить підтримати ще близько 25 тисяч родин.

Міністерство також розпочало підготовку до нового етапу — капітальної відбудови. У квітні затверджено перелік із 194 багатоквартирних будинків у п’яти територіальних громадах, які будуть відновлюватися в межах проекту HOPE. Для запуску будівельних робіт у першому кварталі 2026 року розглядається питання залучення додаткових 185 млн доларів. Відповідні пропозиції вже передано Світовому банку.

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