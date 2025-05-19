Відновлення України у 2025 році потребує понад 17 мільярдів доларів — Finance.ua
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Відновлення України у 2025 році потребує понад 17 мільярдів доларів

Казна та Політика
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Відновлення України у 2025 році потребує понад 17 мільярдів доларів
Відновлення України у 2025 році потребує понад 17 мільярдів доларів
За оновленими оцінками RDNA4, узгодженими з міжнародними партнерами, загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів — житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.
Особливу увагу приділено підтримці територіальних громад, зокрема тих, що функціонують під постійною загрозою через близькість до фронту чи державного кордону.
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За словами очільника відомства Олексія Кулеби, цього року передбачено 36,5 мільярда гривень дотацій для місцевих бюджетів. Додатково уряд виділив майже 2 мільярди гривень для 180 громад у дев’яти прикордонних та прифронтових областях.
Ці кошти спрямовані на відновлення після обстрілів, будівництво укриттів, закупівлю техніки для комунальних служб, а також ремонт теплових і газових мереж.
Найбільші суми вже отримали:
  • Харківщина — майже 500 млн грн;
  • Херсонщина — понад 200 млн грн;
  • Сумщина — 200 млн грн;
  • Донеччина — 150 млн грн;
  • Дніпропетровщина — 60 млн грн.
Окремий напрям фінансування — забезпечення воєнної логістики. На ремонт і утримання доріг та евакуаційних маршрутів, важливих для ЗСУ і медичної інфраструктури, виділено 5,2 мільярда гривень. Перелік об’єктів визначено у взаємодії з Генштабом ЗСУ.
Олексій Кулеба також повідомив, що Державний фонд регіонального розвитку вперше з початку повномасштабного вторгнення отримав фінансування у розмірі 1 мільярда гривень. У 2026 році цей обсяг планують збільшити до 1,5% від доходів державного бюджету — орієнтовно 30 мільярдів гривень.
За матеріалами:
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