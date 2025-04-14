Влада не змогла освоїти 7 млрд грн на відновлення України, хоч кошти й було виділено — Finance.ua

Влада не змогла освоїти 7 млрд грн на відновлення України, хоч кошти й було виділено Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Влада не змогла освоїти 7 млрд грн на відновлення України, хоч кошти й було виділено

У 2024 році суттєва частка передбачених на відбудову коштів не була освоєна через бюрократію, низьку здатність місцевих органів влади швидко реалізовувати проєкти та затримки у публічних закупівлях.

Усього в 2024 році за бюджетними програмами Мінрозвитку, які передбачали субвенції на відбудову та відновлення, профінансували 640 проєктів на загальну суму 17,7 млрд грн, хоча наявне фінансування було близько 25 млрд грн. Про це повідомили експерти проєкту Контроль витрат на відновлення України за підтримки Європейського Союзу, повідомляє Інститут економічних досліджень.

«Коштів на фінансування відбудови та відновлення в бюджеті було достатньо мало порівняно з потребами. Але навіть їх ми не завжди були здатні витратити», — заявила провідна наукова співробітниця ІЕД Олександра Бетлій.

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Україна зараз має сім основних джерел фінансування відбудови, а саме — Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, міжнародні фінансові організації (Світовий банк, ЄІБ тощо), резервний фонд та інші програми держбюджету, місцеві бюджети, кошти Ukraine24, Фонд підтримки енергетики України, приватні благодійні фонди та програми технічної допомоги.

Найпоширенішим механізмом фінансування відбудови в 2024 році були субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

«Субвенція на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, в 2024 році становила 7,5 млрд грн, тоді як касові видатки були проведені лише на 5,3 млрд грн. За другою субвенцією було надано 3,1 млрд грн, а касові видатки становили 1,4 млрд грн», — повідомила Бетлій.

За бюджетними програмами, які фінансувалися за рахунок міжнародних фінансових організацій (МФО), також витрачено набагато менше можливого. За програмами з відновлення України фактичні субвенції становили 400 млн грн при плані у 2,3 млрд грн, а за надзвичайною кредитною програмою для відновлення України — 721 млн грн при плані 4,5 млрд грн.

Недофінансування відбулося за всіма профільними розпорядниками коштів: Агентство відновлення профінансувало тільки 78% планових видатків на відбудову, Мінрозвитку — 70% за програмами відбудови і 40% за загальнодержавними програмами.

Є декілька причин, чому фактично витрачені кошти є меншими за виділені з бюджету або доступні за програмами МФО, зазначили в Інституті.

«Частково це пов’язано із повільними закупівлями. Іноді кошти виділяються в кінці року, і замовники робіт не встигають їх витратити. Також для проєктів фінансування від МФО проблемами стають тривалі процедури і низька спроможність окремих громад готувати проєкти та їх впроваджувати. Виникають також проблеми із дофінансуванням громад. Проте частково ці проблеми будуть вирішені в межах реформи системи управління публічними інвестиціями», — зазначила Бетлій.

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В результаті цієї реформи Україна має отримати ефективне фінансування і моніторинг проєктів для стійкого економічного розвитку.

У 2024 році в Єдиний проєктний портфель було подано 750 проєктів вартістю 2,36 трлн грн. В результаті відбору за визначеними урядом критеріями було відібрано 92 проєкти, на які в держбюджеті на 2025 рік передбачено 36 млрд грн. Але ще треба залучити близько 187 млрд грн від МФО для їх повного фінансування.

Загалом же, згідно з оцінкою RDNA4 від Світового банку, потреба України у відновленні нині становить $524 млрд.

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«На фоні цього показника пріоритетні програми відновлення та реконструкції на 2025 рік виглядають доволі скромно і становлять близько $17 млрд. З них $12 млрд це інвестиційні проєкти та понад $5 млрд — неінвестиційні програми. При цьому цьогорічне фінансування пріоритетних програм забезпечено тільки на $7 млрд, а 57% необхідної суми поки в дефіциті», — зазначив старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда.

Найбільші потреби у фінансуванні в 2025 році сфокусовані у сфері енергетики (28% від загальної суми визначених потреб), житловій відбудові (23%) і транспорті (12%).

За словами Ланди, найкраще забезпечене фінансування транспортного сектору (на 76%), а сектори, які потребують найбільшого фінансування — житловий фонд та енергетика, профінансовані на 15% і 27% відповідно.

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