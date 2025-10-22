0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 325 млрд гривень

Казна та Політика
37
Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 325 млрд гривень
Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 325 млрд гривень
Президент Володимир Зеленський підписав закон (реєстр. № 14103) про зміни до державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено збільшення видатків на оборону на 325 млрд гривень.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Ухвалений документ дозволить виконати зобов’язання перед військовими та забезпечити своєчасну виплату зарплат.
Збільшення фінансування відбуватиметься за рахунок відсотків від заморожених російських активів. 294,3 млрд грн Україна отримає завдяки європейській частці ERA loans, безповоротній позиці на основі відсотків від заморожених російських активів.

Куди спрямують кошти

За словами голови Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи, додаткові видатки розподілять так:
  • 210,9 млрд грн — на Збройні сили України;
  • 99,1 млрд грн — на виробництво та закупівлю зброї і боєприпасів;
  • 8,1 млрд грн — Національній гвардії;
  • 4,3 млрд грн — на закупівлю дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;
  • 1,3 млрд грн — для Служби безпеки України;
  • 918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту;
  • 83 млн грн — Державній прикордонній службі;
  • 28,8 млн грн — Головному управлінню розвідки Міністерства оборони;
  • 8 млн грн — Службі зовнішньої розвідки.
Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт № 14103 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems