Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 325 млрд гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон (реєстр. № 14103) про зміни до державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено збільшення видатків на оборону на 325 млрд гривень.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Ухвалений документ дозволить виконати зобов’язання перед військовими та забезпечити своєчасну виплату зарплат.

Збільшення фінансування відбуватиметься за рахунок відсотків від заморожених російських активів. 294,3 млрд грн Україна отримає завдяки європейській частці ERA loans, безповоротній позиці на основі відсотків від заморожених російських активів.

Куди спрямують кошти

За словами голови Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи, додаткові видатки розподілять так:

210,9 млрд грн — на Збройні сили України;

99,1 млрд грн — на виробництво та закупівлю зброї і боєприпасів;

8,1 млрд грн — Національній гвардії;

4,3 млрд грн — на закупівлю дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;

1,3 млрд грн — для Служби безпеки України;

918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту;

83 млн грн — Державній прикордонній службі;

28,8 млн грн — Головному управлінню розвідки Міністерства оборони;

8 млн грн — Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт № 14103 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони.

