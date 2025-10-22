0 800 307 555
укр
Швеція виділяє додаткові €35 млн для допомоги Україні

Казна та Політика
Швеція збільшить підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні на 35 млн євро з наближенням зими.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швеції.
«Швеція підтримує Україну через Світовий банк. З наближенням зими ми додатково збільшуємо свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро. Для задоволення найнагальніших потреб, зміцнення стійкості України та її відновлення», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у серпні Швеція надала 750 млн шведських крон (66,4 млн євро) для українського бюджету у межах програми Ukraine Facility. Це перший випадок, коли держава ЄС робить такий внесок. «Це важливо для стійкості України та здатності продовжувати захищатися від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що Швеція, будучи першою країною, робить цей крок і відкриває шлях для інших держав, як усередині ЄС, так і за його межами», — заявив тоді міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доуса.
За матеріалами:
suspilne.media
