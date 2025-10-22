Швеція виділяє додаткові €35 млн для допомоги Україні Сьогодні 08:20 — Казна та Політика

Швеція збільшить підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні на 35 млн євро з наближенням зими.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швеції.

Sweden supports Ukraine via the @WorldBank. 🇸🇪🇺🇦



As winter approaches, Sweden is increasing its support to the World Bank’s Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund (URTF) by SEK 385 million. The fund makes it possible to address the most urgent needs and… pic.twitter.com/eEHKNKjPid — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) October 21, 2025

«Швеція підтримує Україну через Світовий банк. З наближенням зими ми додатково збільшуємо свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро. Для задоволення найнагальніших потреб, зміцнення стійкості України та її відновлення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні Швеція надала 750 млн шведських крон (66,4 млн євро) для українського бюджету у межах програми Ukraine Facility. Це перший випадок, коли держава ЄС робить такий внесок. «Це важливо для стійкості України та здатності продовжувати захищатися від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що Швеція, будучи першою країною, робить цей крок і відкриває шлях для інших держав, як усередині ЄС, так і за його межами», — заявив тоді міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доуса.

