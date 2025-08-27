Швеція виділила гроші Україні через Ukraine Facility — вперше серед країн ЄС — Finance.ua
укр
Швеція виділила гроші Україні через Ukraine Facility — вперше серед країн ЄС

Казна та Політика
Швеція надала 750 млн шведських крон (66,4 млн євро) для українського бюджету у межах програми Ukraine Facility. Це перший випадок, коли держава ЄС робить такий внесок.
Про рішення оголосив міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доуса, повідомляє Rai News.
За його словами, виділені кошти допоможуть Україні продовжувати фінансувати зарплати, пенсії, систему охорони здоров’я, освіту та соціальні послуги, що критично важливо під час війни.
«Це важливо для стійкості України та здатності продовжувати захищатися від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що Швеція, будучи першою країною, робить цей крок і відкриває шлях для інших держав, як усередині ЄС, так і за його межами», — наголосив міністр.
Нагадаємо, Швеція стала однією з країн, допомога від яких зросла найбільше за пів року — допомога Україні від Швеції збільшилась з 5,41 млрд євро до 7,60 млрд євро (на 40,5%).
Минулого тижня Україна залучила понад 4 млрд євро бюджетної підтримки від Європейського Союзу. Загалом же у межах інструменту Ukraine Facility на 2024−2027 роки передбачено близько 50 млрд євро для України (38,27 млрд євро — пряма бюджетна підтримка).
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
