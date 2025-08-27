Швеція виділила гроші Україні через Ukraine Facility — вперше серед країн ЄС Сьогодні 10:41 — Казна та Політика

Швеція виділила гроші Україні через Ukraine Facility — вперше серед країн ЄС

Швеція надала 750 млн шведських крон (66,4 млн євро) для українського бюджету у межах програми Ukraine Facility. Це перший випадок, коли держава ЄС робить такий внесок.

Про рішення оголосив міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доуса, повідомляє Rai News

За його словами, виділені кошти допоможуть Україні продовжувати фінансувати зарплати, пенсії, систему охорони здоров’я, освіту та соціальні послуги, що критично важливо під час війни.

Читайте також Через саботаж Ukraine Facility Україна може втратити мільярди допомоги від ЄС

«Це важливо для стійкості України та здатності продовжувати захищатися від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що Швеція, будучи першою країною, робить цей крок і відкриває шлях для інших держав, як усередині ЄС, так і за його межами», — наголосив міністр.

Нагадаємо, Швеція стала однією з країн, допомога від яких зросла найбільше за пів року — допомога Україні від Швеції збільшилась з 5,41 млрд євро до 7,60 млрд євро (на 40,5%).

Минулого тижня Україна залучила понад 4 млрд євро бюджетної підтримки від Європейського Союзу. Загалом же у межах інструменту Ukraine Facility на 2024−2027 роки передбачено близько 50 млрд євро для України (38,27 млрд євро — пряма бюджетна підтримка).

🔊 Текст цієї новини доступний в аудіоформаті. Тисніть на зображення, щоб прослухати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.